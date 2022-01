WWE NXT-resultater for 11. januar 2022

WWE NXT, Orlando, Florida

Kommentatorer Vic Joseph og Wade Barrett.

– WWE NXT 2.0 i kveld. Showet begynner med en video av forrige tirsdags hendelser av den nye NXT-mesteren Bron Breaker.

Den nye mesteren kommer så inn i ringen. Publikum synger at det fortjener det. Breaker sier han vil takke Tomaso Siamba. Tomaso er en utrolig idrettsutøver, en god bryter og fremfor alt en utrolig mann. Mange så ham ikke, men etter kampen hilste Siamba ham og sa at det var hans øyeblikk. Siamba dro for å se faren sin som hadde vært vitne til hans første kamp. Breaker sier han er klar for den rollen nå. Hver dag på NXT jobber han for fansen. Hvis noen bak kulissene vil komme med en utfordring, må du vite at han trener først og sist hver dag fordi han er en NXT-mester. Hver uke vil han bevise hvorfor han vant denne tittelen.

Singlekonkurranse

Vinneren er Electra Lopez.

Santos Escobar Med Joaquin Wild og Raul Mendoza Mot Xyon Quinn

På slutten av kampen kommer Lopez til ringsiden og Escobar blir distrahert. Quinn traff Escobar. Lopez gikk bort til Quinn og tok hendene hans og ga ham et lavt slag mens dommeren sjekket om Escobar var OK! Escobar benytter muligheten til å lage sin Phantom Driver for trioens konto.

Vinner: Santos Escobar

– Etter kampen feirer Legado del Fantasma med Lopez.

– Bak kulissene sier Tony D’Angelo at det er 16 måter å bruke kråka på. Han trenger bare tre i kveld. Med brukket arm prøvde han å være en god gutt. Nå vil Dunne komme tilbake, en stor feil. Han kommer til å avslutte med et tonn fordi han ikke vil høre.

– Vi presenterer en video om Cameron Crimes, som annonserer starten på gulljakten i 2022.

– Etter pause ser vi Mandy Rose i en fotoshoot foran svømmehallen. Rose sier at mesteren feirer slik. Som Rose sier, den kvinnelige tittelen er hot av ham, og vi ser NXT for ham. Så vi må fortsette å lete.

Singlekonkurranse

Damon Kemp mot Cameron Grimes

På slutten av kampen teller Crimes tre i hulen hans i Ann Kemp.

Vinner: Cameron Grimes

– Bak kulissene ser vi Joe Casey med Harland. Casey sier at de to vil uttrykke sin takknemlighet for å ha fått et sted å kvalifisere seg til Dusty Rhodes-turneringen. De kommer ikke til å gå glipp av denne muligheten, og de vil aldri glemme den. Når Blade og Enoff går inn i ringen mot dem, vil de føle at de er på et trygt sted.

Dusty Rhodes Tag Team Classic Play In Match – Tag Team Match

Joe Casey og Harland vs. Edris Enoff og Malik Blade

På slutten av kampen knuser Harland ansiktet til Enofin i hjørnet og ber dommeren stoppe ham før han blir diskvalifisert, men Harland fortsetter, og dommeren stopper kampen. Harland var misfornøyd og nærmet seg den tilbaketrukne dommeren fra motsatt hjørne, og Casey roet ham ned.

Vinnere: Edris Enofé og Malik Blade Ved diskvalifikasjon

– Vi presenterer en video om Imperium, som gir det grunnleggende om deres respekt og integritet for bryting.

– Igjen kommer bryterne.

Kråke i polarkonkurranse

Tony de Angelo mot Beat Dunne

På slutten av kampen dytter D’Angelo Dunn tilbake i en stol. Han kastet tonnet i hjørnet og slo brekkjernet i ansiktet i tre tellinger.

Vinner: Tony D’Angelo

– Bak kulissene er McKenzie sammen med Grayson Waller for hans kommentar før spillet. Waller sier at han befinner seg på hovedarrangementet han blir med på. Han er ansiktet til NXT, han er på RAW, og så kan han gå til SmackDown for å angripe Reigns og Nakamura. Det etterlater uforglemmelige øyeblikk, og i kveld blir det ikke annerledes.

– Igjen presenterer vi videoen om giftig tiltrekning. De forklarer at ingen kan konkurrere mot dem.

Six-Woman Tag Team Match

Wendy Sue, Indy Hartwell og Persia Pyrrota vs Casey Cadenzaro, Keaton Carter og Amary Miller

På slutten av kampen skyver Byrotta Cadenzaro ut av ringen med en kraftbombe. Carter vil gripe inn, men Hartwell presser henne gjennom en spinster. Sue bestemmer seg for å sove i ringen, men våkner for å gi lappen. Det pyrriske ansiktet Buster Miller og Hartwell avsluttet tellingen med tre med albuefall.

Vinnere: Wendy Sue, Indy Hartwell og Persia Byrota

– Bak kulissene går MSK inn og passerer Dusty Rhodes Trophy. Nash Carter sier det er vakrere enn i fjor. Wes Lee sier at historien vil skje igjen som sjamanen deres sa. Dakota Kai kommer og drømmer om trofé med dem.

– Bak kulissene sier Solo Tsikova at han vil hoppe på skyggen. Det spiller ingen rolle hvilken av de to som vises!

– Tilbake, backstage, dukker Kay Lee Ray opp i en fotoshoot og sier at Mandy Rose ikke kan forsvare tittelen sin. Lee Ray bryter hele scenen.

Singlekonkurranse

Solo Chicova vs Boa

På slutten av kampen kaster Sikova og Boa nederst i ringen, mens dommeren teller til ti.

Vinner: Ingen – Dobbelttelling

– Etter kampen utvekslet de to fortsatt slag selv om kampen var over. De skal kjempe bak kulissene.

– Bak kulissene er McKenzie sammen med AJ Style for sin kommentar før spillet. AJ sier at han virkelig liker NXTs lidenskap for Boa og Sequoia vi har sett. A.J. sier at Walker har en nervøs tro. Waller må konkurrere for første gang og Waller-effekten avsluttes i kveld. 2022 blir hans år, og han vil fortsette tempoet frem til Royal Rumble.

– På parkeringsplassen kommer Carmelo Hayes og Trick Williams.

– Da kjemper Sequoia og Boa fortsatt bak kulissene på NXT. Sikova skyver Boa tilbake mot noen bokser, men finner seg selv truffet av en ildkule.

– Kommentatorer sier at Von Wagners suspensjon er over.

– Carmelo Hayes og Trick Williams Kommer til ringen. Williams ber fansen lage lyd for vår nordamerikanske mester. Han er glad på Hayes vegne, for hvis en vinner gull er begge mestere. De er en blanding som syltetøy og peanøttsmør. Hayes sier at vi kommer til virksomheten. Forrige uke møtte han den tøffeste utfordringen i livet sitt mot den tøffe motstanderen Roderick Strong. Så han ønsker å være stille en stund for regelen til Roderick Strong som Cruiserweight Champion.

Det er nok å si at nå er tiden inne for å lage litt lyd for mesteren vår. Han fikk store poeng her. Tall lyver ikke, han vil aldri bomme på skuddet sitt. Dette er trikset og det beste med NXT. Du kan kalle ham Unified NXT Champion med hvilket som helst navn, men så lenge tittelen er opp til ham er det Championship A. Vi kan komme og kjempe hvis vi vil, og det forblir det.

– Tilbake på parkeringsplassen var ikke Carmelo Hayes bilnøkkel hos sikkerhetsvakten. Cameron Grimes sier han vil ha oppmerksomheten hans, og i 2022 vil han løpe om tittelen. Crimes gir nøkkelen tilbake til Hayes.

– Det er annonsert at Dusty Rhodes Tag Team Classic-konkurransen starter med første runde neste uke.

Singlekonkurranse

Grayson Waller vs. AJ Styles

På slutten av kampen blokkerer Waller et grep og overrasker AJ med Springboard-bedøvelsen for å dekke ham, men han motstår begge. Waller plukker opp AJ og rir rundt hjørnet for en superplex, men AJ stopper ham og drar ham til bakken. AJ fortsetter med et Pele-spark og en Brainbuster. AJ ender opp med sin solo ledelse på nummer tre.

Vinner: AJ Styles

– Etter kampen tar AJ opp mikrofonen og sier at Waller er flink, men han er ikke alene. På den annen side er det ikke over for Waller, han vil introdusere vennen sin for ham. Musikken til LA Night begynner, og det skjer! Knight begynner å jage Waller og tar ham ut av ringen med en klessnor. Showet avsluttes med en feiring av Knight og AJ.

