WWE PPV i Europa: en dato og et sted

WWE kommer tilbake til Europa via Paris neste måned, men i London, Newcastle og Leipzig ønsker konføderasjonen å returnere til det gamle kontinentet senere i år, men denne gangen for et større formål. Nylige rykter sier at WWE planlegger et «stadionshow» i Storbritannia 3. eller 4. september.

Vi lærer det i dag gjennom WrestleMania X. Den etterlengtede WWE UK PPV av europeiske fans finner sted lørdag 3. september på Millennium / Principality Stadium i Cardiff., hovedstaden i Wales. Den har plass til mer enn 70 000 mennesker. WWE har ikke formalisert meldingen ennå, men den bør ikke være lang!

Selv om AEW ennå ikke har annonsert noen dato, er All Out 2022 satt til å finne sted neste dag, dvs. søndag 4. september. I så fall, Vi får en flott helg med bryting!

Bevis tyder på at den etterlengtede WWE United Kingdom PPV-returen vil finne sted lørdag 3. september på Principality Stadium i Cardiff, Wales. Det er samme helg som AEWs «All Out» PPV. – Brytestemmer (restWrestleVotes) 17. mars 2022

Bildekreditt: WWE