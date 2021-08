WWE RAW Viewer og topp demo-vurdering for SummerSlam Co-Home-episode

Mandagens SummerSlam co-home-versjon av WWE Raw tiltrukket gjennomsnittlig 1.857 millioner seere på USA-nettverket, av Nielsen Shopus Daily.

Dette er 3,74% mer enn 1.790 millioner seere forrige uke.

For denne ukens show tiltrukket den første timen 1.912 millioner seere (forrige uke 1 time – 1.840 millioner), den andre timen tiltrukket 1.864 millioner seere (forrige uke 2 – 1.863 millioner) og den siste timen 1.796 millioner (forrige uke 3 – 1.669 millioner ).).

RAW tiltrakk denne uken et 0,55 estimat av 18-49 nøkkelpopulasjonen. Dette er 12,24% høyere enn forrige ukes viktigste demo -vurdering på 0,49. Denne rangeringen på 0,55 representerer 713 000 seere i 18-49-serien, en økning på 13,35% fra 629 000 18-49 seere som representerte forrige ukes nøkkel demo-vurdering på 0,49. Bryting.

Rao Rangert nr. 15 i Audience on Cable, The Five, Tucker Carlson Tonight, Your World with Neil Cavodo, Hannity, The Ingraham Angle, Story, Special Report with Fred Bayer, Fox News Prime Time, Rachel Meadow Show, USA Reports at 13:00, Ettermiddag 2 am USA Reports, Count, Goodfield og America’s Newsroom kl. 22.00

Raw toppet kabeltoppen 150 over natten med en vurdering på 0,55 av en befolkning på 1849. Fem personer på Fox News toppet natten med 4.153 millioner seere på Cable, rangert som nummer 3 på Cable Top 150 med en vurdering på 0,39 på hoveddemoen 18-49.

Denne ukens Raw -seere og viktige demo -rangeringer er de beste siden episoden 19. juli, som var det første showet med live fans i mengden. Antall besøkende denne uken er 3,74% høyere enn forrige uke, mens hoveddemoen på 18–49 er 12,24% høyere enn forrige uke.

Antallet RAW-besøkende på mandag økte med 13% fra samme uke i 2020, mens hoveddemoen på 18–49 økte med 14,6% fra samme uke i 2020.

RAW kunngjorde mandagens tre arrangementer foran mandagens AT&T Center i San Antonio – WWE Hall of Famer Bill Goldberg WWE -mester Bobby Lashley, Randy Orton vs. Raw Tag Team Champion Omos og Drew McIntyre. Veer og Shanky i en 2-i-1 handikapkamp. Goldberg og Lashley var i den avsluttende delen av showet.

Nedenfor er vår 2021 Raw Viewership Tracker med WWE Topp 10 -video for mandagsshow:

4. januar Kapittel: 18-49 innbyggere (Legends Night-episode) 0,128 med 2,128 millioner seere

11. januar Kapittel: 1,819 millioner seere på anslagsvis 0,55 av 18-49 befolkningen

18. januar Kapittel: 1.855 millioner seere på anslagsvis 0,60 av 18-49 befolkningen

25. januar Kapittel: 1.820 millioner seere til anslagsvis 0,52 av 18-49 befolkningen

1. februar Kapittel: 1.892 millioner seere (episode etter Royal Rumble) til anslagsvis 0,58 av 18-49 innbyggere

8. februar Kapittel: 1.715 millioner seere på anslagsvis 0,79 av 18-49 befolkningen

15. februar Kapittel: 1.810 millioner seere på anslagsvis 0,57 av 18-49 befolkningen

22. februar Kapittel: 1.890 millioner seere (Elimination Chamber-episode) til anslagsvis 0,57 av 18-49 befolkningen

1. mars Kapittel: 1.884 millioner seere til anslagsvis 0,58 av 18-49 befolkningen

8. mars Kapittel: 1.900 millioner seere til anslagsvis 0,55 av 18-49 befolkningen

15. mars Kapittel: 1.843 millioner seere på anslagsvis 0,56 av 18-49 befolkningen

22. mars Kapittel: 1,816 millioner seere på anslagsvis 0,53 av 18-49 befolkningen (episode etter Fastlane)

29. mars Kapittel: 1,701 millioner seere til anslagsvis 0,56 av 18-49 befolkningen

5. april Kapittel: 1,701 millioner seere til anslagsvis 0,52 av 18-49 befolkningen

12. april Kapittel: 2,026 millioner seere til anslagsvis 0,68 av 18-49 befolkningen

19. april Kapittel: 1,907 millioner seere til anslagsvis 0,61 av 18-49 befolkningen

26. april Kapittel: 1.774 millioner seere på anslagsvis 0,79 av 18-49 befolkningen

3. mai Kapittel: 1.872 millioner seere til anslagsvis 0,53 av 18-49 befolkningen

10. mai Kapittel: 1.820 millioner seere til anslagsvis 0,53 av 18-49 befolkningen

17. mai Kapittel: 1,823 millioner seere på anslagsvis 0,48 av 18-49 befolkningen (episode etter WrestleMania Backlash)

24. mai Kapittel: 1,621 millioner seere på anslagsvis 0,45 av 18-49 befolkningen

31. mai Kapittel: 1,5-47 millioner seere med en befolkning på 18-49 (Memorial Day-episode) med anslagsvis 0,40

7. juni Kapittel: 1,640 millioner seere til anslagsvis 0,48 av 18-49 befolkningen

14. juni Kapittel: 1.742 millioner seere til anslagsvis 0,49 av 18-49 befolkningen

21. juni Kapittel: 1.719 millioner seere til anslagsvis 0,49 av 18-49 befolkningen

28. juni Kapittel: 1,570 millioner seere til anslagsvis 0,41 av befolkningen 18-49

5. juli Kapittel: 1,472 millioner seere til anslagsvis 0,47 av 18-49 befolkningen

12. juli Kapittel: 1.609 millioner seere (siste Thunder Dome-show) til anslagsvis 0,43 av 18-49 innbyggere

19. juli Kapittel: 1,923 millioner seere med en vurdering på 0,57 fra en befolkning på 18-49 (Bank går tilbake til RAW Road etter kontanter i episoden)

26. juli Kapittel: 1,814 millioner seere til anslagsvis 0,49 av 18-49 befolkningen

2. august Kapittel: 1,821 millioner seere til anslagsvis 0,51 av 18-49 befolkningen

9. august Kapittel: 1.790 millioner seere til anslagsvis 0,49 av 18-49 befolkningen

16. august Kapittel: 1.857 millioner seere til anslagsvis 0,55 av 18-49 befolkningen

23. august Kapittel:

Totalt 2020: 97,744 millioner seere i 52 episoder

Gjennomsnitt 2020: 1.880 millioner seere per episode

2019 totalt: 125,746 millioner seere i 52 episoder

Gjennomsnitt 2019: 2,418 millioner seere per episode

2018 Totalt: 149.628 millioner seere over 53 episoder

Gjennomsnitt 2018: 2,823 millioner seere per episode

2017 totalt: 156,971 millioner seere over 52 episoder

Gjennomsnitt 2017: 3,018 millioner seere per episode