WWE Royal Rumble 2022-resultater

WWE arrangerte sitt Royal Rumble Premium Live-arrangement lørdag 29. januar 2022, direkte fra Dome i St. Louis, Missouri.

2022 WWE Royal Rumble kickoff begynner med et mottaksteam bestående av Kayla Braxton, Jerry Lawler, Peter Rosenberg, Booker D og Kevin Patrick. Gruppen diskuterer kvelden og vi ser videoer av kampene.

– Bak kulissene ser vi AJ-stiler. AJ sier at han debuterte på Royal Rumble og har gjort mye siden da med å vinne Royal Rumble, og det vil gå i oppfyllelse i kveld.

– Bak kulissene ser vi Damien presten. Pastor sier at han møtte de beste i RAW som mester i USA. Nå vil han se nye fjes på rumlen. De må passe på å ikke vekke Damien hvis alt går riktig for seg.

– Pre-showet avsluttes med panelets siste kommentarer.

WWE Royal Rumble Saint-Louis eller Missouri

Kommentatorene Jimmy Smith, Byron Saxton og Corey Graves RAW. Og SmackDown til Michael Cole og Pat McCuffy.

– Kveldens WWE Royal Rumble, showet begynner med åpningsvideoen. Kommentatorer ønsker oss velkommen og Reynolds kommer først. Skjoldmusikk begynner og Seth Rollins kommer gjennom mengden i skjoldutstyr!

Universelt mesterskap – Singles Tournament

Blir utestengt fra Usos Ringside.

Roman Reigns (c) mot Seth Rollins

På slutten av kampen kaster Rollins kraftbomber i hjørnet og forfølger fortauskantstempelet sitt for å dekke regelen, men han gjør motstand i siste øyeblikk. Rollins vil lage et annet stempel, men Raines blokkerer det med en klessnor. Reynolds jager etter ham med en kraftbombe, men han gjør motstand. Senere slår Reigns Supermannen sin og skjuler den, men Rollins gjør motstand. Rollins kommer ut på bunnen av ringen og Reins fører ham til spydet. Reynolds bringer ham tilbake i ringen og kaster ham inn i spydet, men Rollins stopper ham med en nedstigning for å dekke ham opp, men Raines gjør motstand med to. Rollins går inn i stubbene, men Reynolds stopper ham og skyver ham tilbake til Spear. Rollins er på bakken og vil signere skjoldet, men Reynolds bruker giljotinen for ham. Rollins gjør motstand og klarer å berøre en kabel, men Reynolds nekter å stoppe underkastelsen. Dommeren avbryter kampen for diskvalifikasjon.

Gagnand: Seth Rollins Ved diskvalifikasjon

– Etter kampen følger Reins giljotinen sin for å kvele Rollins nakke. Reynolds bestemte seg for å løslate ham da Rollins endelig skrek. Reynolds gikk etter en stol og slo Rollins igjen med stolen. Han forlater regimet, men går tilbake til ringen for å slå ham med en stol igjen.

Royal Rumble-turnering for 30 kvinner

Vinneren vil konkurrere i WrestleMania 38 om kvinnetittelen.

Nummer én bryter Sasha Banks og andre Melina. Banks og Melina utveksler noen slag og bankene kaster henne ned ringen for å bli kvitt henne! Tamina er tredje og Kelly Kelly er fjerde. Kelly angriper Tamina og bruker deretter forkleet på Sasha, men Sasha fjerner henne med et spark.

Høydepunkter:

Dronning Jelena er på 7. plass for å fjerne Sasha Banks.

Ivory kommer i 18. klasse og sier at ingenting har endret seg her, hun ser mange unge kvinner. Ripley griper den og kaster den nedover ringen.

Alicia Fox ankom den 21.

Sarah Logan kom på 25. plass og ble slått ut av Bella Twins.

Rhonda Ruci returnerer til 28. plass. Shina Basler ble nummer 30 og ble med til Russland.

Da kampen var over var Rousey, Belair, Ripley, Baszler og Flair i ringen. Ripley og Ruci kjemper i rustning, men Charlotte Big Boot Ripley tar henne ut. Så vil Blair sparke Posler, men Charlotte dytter begge ut av ringen! Charlotte og Rousseau snurrer ringen, og Rousseau blokkerer et spark og kaster det til bunnen av ringen og vinner!

Vinner: Rhonda Ruci

– Etter kampen legger Russie ned hjørnet og viser WrestleMania-logoen under pyrosen.

Raw Women’s Championship – Singles Tournament

Doudrop vs Becky Lynch (c)

På slutten av kampen sender Becky Slam i sin manns hånd fra det andre tauet til totropen for å telle til tre.

Gagnante: Becky Lynch



– WWE annonserte 44 390 fans på stadion i kveld.

WWE Championship – Singles Tournament

Bobby Lashley mot Brock Lesnar

