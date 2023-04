WWE-salget kan skje dagen etter WrestleMania 39

WWEs salg har vært snakk om byen siden januar 2023. I dag, via CNBC, The Wall Street Journal og The New York Times, får vi vite at salget vil finne sted like etter WrestleMania 39, etter klokken 14 i morgen.

Faktisk indikerer deres kilder at WWEs salg til Endeavour vil stenge i morgen. Dessuten er Endeavour for øyeblikket det mest avanserte selskapet i kampen om å kjøpe selskapet. WWE går med på å selge en 51% eierandel i selskapet til Endeavour, med nåværende aksjonærer som beholder de resterende 49%, noe som gjør Endeavour til majoritetsaksjonær og eier av WWE. En transaksjon verdt 9,3 milliarder dollar.

Det endelige målet med dette kjøpet er å integrere UFC og WWE i ett børsnotert selskap. Planen ville være å se Vince McMahon beholde rollen som WWEs president, mens Endeavors president, Mark Shapiro, ville ha den samme rollen, men for dette nye superselskapet. Til tross for dette kjøpet, vil det være nødvendig å vente til slutten av salget for å vite om Vince McMahon og teamet hans vil forbli i ledelsen av WWE. Begavelse, på den annen side, kontrollerer absolutt ledelsesbeslutninger.

Endeavour er et investeringsselskap som primært opererer som et talentbyrå på California-siden. Han representerer artister innen film, TV, musikk, teater og mer. Også i idretter som NFL (American Football) eller NFL (American Hockey). Han er også majoritetsaksjonær i UFC. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil Endeavour ha kontroll over USAs store kampoperasjoner.

En ting som har blitt en kjempehit på sosiale medier. WWE-superstjernene tier for tiden, men den tidligere UFC-mesteren Conor McGregor kunne ikke la være å kommentere saken. Han svarte på WWEs kommende WWE-salg i morgen, og det er uunngåelig at han blir den neste mester i dette UFC/WWE-superselskapet:

Bildekreditt: Tibatzoplin