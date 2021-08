WWE SmackDown -resultater, anmeldelse, reaksjoner: Mange ønsker hevn

Jeg er så glad for å se at Finn Balor ikke er helt skuffet.

Promoen hans i begynnelsen av natten, som var rettet mot John Cena etter å ha avsluttet med Baron Corbin, var veldig spesifikk, ikke noe jeg først forventet av ham etter forrige ukes booking, og denne ukens “Corbin er grunnen til at Balor ikke møtte romersk styre” bestilling.

Vi vet alle at det er en Punjabi -okse.

De liker fortsatt det de gjør med karbon. Han kommer ikke til musikk lenger, og han vil ikke stinke fordi han ikke har forandret seg på flere uker.

Han prøvde å komme seg ut av det ved å sutre om livet hans igjen, men Balor hadde ingenting i det.

Faktisk droppet han Corbyn veldig fort i en rask kamp. Perfekt avgjørelse, selvfølgelig.

Imidlertid husket han sitt skudd for den romerske og universelle tittelen. Det fikk stammelederen til å komme ut.

Stammelederen ba Balor om å sette navnet sitt ut av munnen på Balor, selv om han forsto hvorfor han var opprørt.

Så Balor dro ringene ut av ringen og ventet på at NXT Finn Rains skulle komme tilbake.

Usos angrep ham deretter bakfra.

De fikk ham og Balor prøvde å slå tilbake, men blodlinjen seiret. Da mengden ropte etter John Cena, men John Cena var ingen steder å se.

Så nå ser det ut til at Balor kan settes inn SummerSlam Passe. Vi vet godt hva det betyr hvis det skjer. Han tar opp pinnen.

Selv om jeg ikke er fornøyd med det, er det hyggelig å se ham i kampen og kanskje til og med ha et lite show med Cena før han drar.

La oss komme til resten av showet. For en komplett løsning SmackDown, Se Live blogg Av Claire Elizabeth!

Sasha Banks ga ut en uttalelse.

Dette er et selvopptatt utsagn, men det er et utsagn.

Banks handler om hvordan hun led etter det WrestleMania Og Bianca Blair takket henne aldri. Imidlertid hadde hun rett i at Belor ikke hadde hatt sitt viktigste rykte hvis bankene ikke hadde vært involvert.

Ingen hovedarrangement, ingen ESPY, ingen Megan Fire hingstfoto. Sasha har rett i å anta at ingenting vil skje hvis Bianca ikke har en tittel.

Men som Blair påpekte, prøvde hun å få oss til å glemme, og bankene ville at Blair skulle hente henne etter bankens suksess. Royal Rumble. Dette er et flott show fra Hviterussland, og jeg synes det har vasket bort tullet fra forrige ukes booking.

Jelena Vega har ikke glemt plassen sin i oppstillingen (hun fortjener det fordi hun ikke vant En Konkurranse siden retur!) Og måtte ut for å minne alle. Så Blair erklærte at han var forpliktet til å vente til bankene SummerSlam.

Adam Pierce og Sonia Deville bestemte seg også for å kaste en kile i planene. Og heldigvis.

Selvfølgelig ville løsningen være å konkurrere med en annen mesterskapsrival, men ok, jeg kommer til å bestå den denne gangen.

Da trodde jeg distraksjonen til bankene i konkurransen var Jelenas første suksess, men det var det heldigvis ikke. Å vinne Bianca her er det riktige valget. Jelena har ingen grunn til å lykkes.

Jeg er så glad for at de ikke trakk kortet “sjokkerende tristhet” i denne kampen.

Arkitektens utvikling.

I hvilken grad Seth Rollins karakter har blitt reformert siden han mottok Messias, er ganske utrolig.

Jeg skjønte det ikke under Jazaro -kampen, men det er en stund siden Rollins var Messias, ikke sant? Da han fikk den nye og beste inngangsmusikken forsvant den gradvis fra mørket.

Så Edge kom ut og sa at han ville ha gjort det samme som Rollins, og da Rollins fanget opp via satellitt, skadet Edge ham.

Edge kalte rullene “edge-light”, og han skulle oppsøke den gamle Edge for å sette rullene til side for godt. Bare han klarte det fordi Rollins ikke fullførte jobben i 2014 og han ikke orket det.

Edge var en utfordring for Rollin SummerSlam, Og Rollins godtok.

Jeg er veldig interessert i denne kampen, og Edge elsker å spille historien til disse mennene.

Hvile

Jay Uzo beseiret Dominic Mysterio

Vi så flere endringer i denne turneringen flere ganger i år. Hvis Dom vinner, har jeg ikke ord å skrive her. Siden han dukket opp, kan jeg imidlertid se at frøene blir plantet. Ray Mysterio bekrefter at Tom vet hvordan han skal bringe disse titlene tilbake til familien De Den viktigste tingen. Det viktigste, Ray? Hmmm. Jeg vet ikke om Tom er enig i det. Det er interessant å se hvordan dette utvikler seg SummerSlam.

Diakon Knox beseiret Tamina

Da jeg var ferdig med å skrive denne setningen, var konkurransen over. Så en god ting om dette – Degan Knox fikk fornavnet tilbake! Jeg liker tanken. Bruker den i en fyrstikk som en distraksjon … vakre hæler. Ikke fan av dette nye Babyface -teamet.

Street Profit beseiret The Dirty Docs

Dette er en konkurranse for dere alle. Hva skjedde på TV da alle de nye volumutgivelsene ble kunngjort på nettet. Ferdig Hvem som helst Trenger du virkelig å fokusere på dette? Atletismen til Montes Ford er noe du alltid må huske på.

Kong Nagamura havner i en klassisk diskvalifisering mot Apollo Cruz

Disse “mesterskapskonkurrentene” -kampene er morsomme fordi de er i en mesterkonkurranse. Vi vet alle at WWE fanger sine mestere. Så jeg var trygg på denne kampen fordi jeg liker de involverte mennene. Men selvfølgelig endte de med å diskvalifisere kommandør Aziz raskt. Nagamuras teknisk støttede team er allerede …

Karakter: B-

Gutter, hva er tankene dine?