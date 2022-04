WWE SmackDown-resultater for 15. april 2022

WWE SmackDown Worcester, MA

Kommentatorene Michael Cole og Pat McAfee.

– Det blå showet begynner i kveld med en video av hva som skjedde med Usos på WWE SmackDown, RAW. Kommentatorene hilser på oss og så kommer RK-Sako inn. Riddle begynner å nyte å være på SmackDown, spesielt med vennen Randy Orton. Randy Orton sier at de har kommet hit fordi RAW The Usos kom for å utfordre dem til konkurransen om koordinering av tagteamtittelen. De er her, så hvis Uzos vil ha svaret, kom til ringen! Usos kom inn og hevdet å være i RK-Bro Bloodline-området. De kom for å svare på utfordringen, hva er svaret?

Randy Orton er i ferd med å svare, men Youssef kutter ham av og minner ham om hvem de har å gjøre med. De kan forlate RAW-titlene her og gå tilbake til RAW. Randy Orton sier at de elsker familie og han husker at han var i garderoben med familien deres, men de er begge assamiske! Dette er showet hans og ringen hans, han har skapt prestasjoner i over 20 år. Og for utfordringen godtar de!

De to parene løfter beltet etter å ha sett på hverandre. Usos går ut av ringen. RK-Bro begynner å feire, men Usos slår puslespillet før han går tilbake til scenen.

– Etter etappen ble Liv Morgan og Rhea Ripley med Naomi og Sasha Banks for å snakke om det kommende spillet.

– Bak kulissene skal RK-Bro se på Adam Pierce og de ønsker å koordinere konkurransen for å gjøre tag team-titlene offisielle. Pierce sier at han venter på at hans overordnede skal gjøre noe. Riddle sier han vil ha Jimmy Uzo i kveld, Pierce bekreftet kampen!

Singlekonkurranse

Naomi (med Sasha Banks) vs. Rhea Ripley (med Liv Morgan)

På slutten av kampen rev Rhea Ripley Naomi for backfall-seieren.

Vinner: Rhea Ripley



– I RAW denne mandagen: Naomi og Sasha Banks vil forsvare Women’s Tag Team-titlene mot Rhea Ripley og Liv Morgan.

– Bak kulissene vil Kayla Proxton snakke med The Youssef, men de går inn i Roman Rains garderobe.

– Vi gjennomgår det som skjedde mellom Happy Corbin og Madcap Moss forrige uke.

– Bak kulissene ønsker Megan Morant Happy Corbyn velkommen. Sistnevnte forteller at Madcap Moss var partneren hans som holdt ham nær seg fordi det var morsomt å le med ham. Men uten Madcap Moss ville han fortsatt ikke blitt beseiret. Hvis han tror han er fornøyd nå, venter vi til Moss blir gjenstand for SmackDown-ler.

– I Gorilla-status er Drew Gulag (nå intervjuer) med Madcap Moss. Han sier at han gjør fremskritt og kommer til å slå Humberto i kveld. Han gir oss en kysselek … baken hans.

– Los Lotarios De går inn gjennom det vanlige kyssespillet.

Singlekonkurranse

Madcap Moss vs. Humberto (med Angel)

På slutten av kampen la Madcap sin punchline til Moss Humberto, hvoretter han fulgte opp seieren.

Vinner: Madcap Moss



– Etter scenen slutter Charlotte Flair seg til Adam Pierce og vil vite hvem som godtok Rhonda Rooseys I Quit Match-forespørsel. Drew Gulag kommer og ber om et notat fra hans første intervju. I følge Charlotte Flair kan de merke at Gulag intervjuer seg selv i ringen …

– Dette er den offisielle, WrestleMania Backlash: RK-Bro møter Usos for å konsolidere lagtitler.

– Drew Gulag er i ringen og han introduserer oss for Charlotte Blair. Gulag spurte henne om Charlotte Blairs avvisning av I Quid-kampen mot Rhonda Roose. Mesteren svarte at han ikke avviste kampen og ba Rhonda stå i kø og gi henne en hjelpende hånd. Hun fortsatte å gråte til myndighetene for å få denne kampen, hvor knust hun var etter å ha vist seg i WrestleMania. Forestill deg ydmykelsen hun ville føle ved å tape I Quit-kampen.

Drew Gulag husker at han ble slått av Charlotte Flair under WrestleMania. Charlotte Flair, som nettopp hadde på seg bh igjen, svarte at det var feil. Drew Gulag sier at hvis dommeren hadde sett det, ville Rhonda Roose vært mesteren. Charlotte Flair svarte at han var mesteren og at han ikke hadde banket. Men hun har et interessant spørsmål til Drew Gulag: Avsluttet han brytekarrieren med å plukke opp mikrofonen og stille dumme spørsmål til henne? Vi er vant til at folk som oss gir opp. Vi ga opp alt innen treningsstudio, jobb, relasjoner. Suksess med å være i hans DNA!

Drew Gulag er uverdig til å intervjue ham, han forlater ringen sin nå! Drew Gulag forlater ringen, men Charlotte Blair slår ham i ryggen! Mesteren ga ham hans åttefigur og slo ham samtidig, Drew Gulag «dropper»!

– Etter etappen er Gunder Ludwig med Kaiser. Kaiser sier at Gunther beskytter verdigheten til dette spillet. Straffer de svake. Vi vil adlyde Ringgeneralen.

– Drew McIntyre er i ringen. Sami Jain kommer på banen og hevder at ryktet hans har blitt svekket etter WrestleMania. Folk tror nå han har stukket av fra kampen mot Drew McIntyre. Han er ikke redd for Drew McIntyre, alt han gjør er kalkulert. Han kommer ikke til å løpe eller gjemme seg, han kommer til å treffe Drew McIntyre i midten av ringen.

Singlekonkurranse

Sami Jane vs. Drew McIntyre

På slutten av kampen gikk Sami Jain inn i mengden. Dommeren teller til 10.

Vinner: Drew McIntyre (etter Countout)

– Etter kampen går Drew McIntyre inn i mengden, men Sammy Jain stikker av.

– Som gorilla blir Ricochet med Kyla Broxton. Interkontinentale mester Jinder Mahal sier han er stor, men han kan ikke sammenlignes i rikosjettringen. Tittelen beveger seg ikke.

– Bak kulissene løper Sami Jane fortsatt med Adam Pierce. Sistnevnte sier han skal ha omkamp neste uke og en Lumberjack-kamp.

Interkontinentalt mesterskap – singel

Rinderset vs. Jinder Mahal (med Shanki)



På slutten av kampen presser Ricochet stjerneskuddet på Jinder Mahal for en pinfall-seier.

Vinner: Ricochet – Still Champion



– Bak kulissene er Megan med Morant Shimes, Ridge Holland og Butch. Shimes sier at Butch burde utnytte aggresjonen hans. Hvem er fiendene? Butch reagerer på den nye dagen. Shimes sier at det ikke er noe problem i dette paradiset. Ridge Holland innså at Butch var borte.

– Bak kulissene, New Day Manuscripts og Butch Coffee angriper Kingston og Xavier Woods! Shimes og Ridge Holland kommer for å kontrollere ham.

– Ny video om Lacey Evans er sluppet.

– Etter scenen så Natalia og Shina Posler på Lacey Evans-videoen. Raquel Rodriguez kommer og introduserer seg selv.

– Neste uke på SmackDown: Madcap Moss vs. Angel / Drew McIntyre vs. Sami Jain i en trefellingskonkurranse.

Singlekonkurranse

Puzzle (med Randy Orton) vs. Jimmy Uso (med Jay Uso)



På slutten av kampen håndterer Randy Orton Jay Uzo ut av ringen. I ringen, gjorde Jimmy Uzo et gåteløft, men sistnevnte gjorde at han RKO ute ingensteds for backfallseieren!

Vinner: Puslespill



– Etter kampen feirer de i RK-Bro-ringen, showet avsluttes slik.

Bildekreditt: WWE