WWE SmackDown-resultater for 15. juli 2022

WWE SmackDown Orlando, Florida

Kommentatorer er Michael Cole og Pat McAfee.

– Kveldens WWE SmackDown, det blå showet starter med kommentatorene som ønsker oss velkommen. Michael Cole er i ringen, og vi ønsker Pat McAfee velkommen som nylig resignerte med WWE. Han tar mikrofonen og vil be om unnskyldning for at han ikke var der forrige uke og forlot Corey Graves i to timer…og ti minutter med Happy Carb. Vi gjennomgår hva som skjedde i den siste episoden av SmackDown.

Pat McAfee tok mikrofonen og det beste Corbin gjorde i WWE var å feire Shinsuke Nakamura. McAfee kjente Corbyn før vi gjorde det. Han hadde hår, han var beskjeden og ville lære. Når han satte sin fot i WWE, ble han en uutholdelig mann som ville gjøre hva som helst for en dollar. Så hos SummerSlam er det Pat McAfees jobb å banke ham opp og ydmyke ham slik at han kan bli den gode fyren. Glade Corbin kutter ham og han er backstage. Han sier at Pat McAfee er så dum at han trenger å gå tilbake til kunngjøringsbordet. Corbyn håndterte ham veldig enkelt i Las Vegas. Han vil fullføre jobben på SummerSlam. Han kan ha apefeber så han holder seg unna ham.

Pat McAfee introduserer oss for Liv Morgan i kveldens første kamp.

Singlekamp

Liv Morgan mot Natalya

På slutten av kampen festet Liv Morgan Natalya, etterfulgt av en pinfall-seier.

Vinner: Liv Morgan



– Etter kampen er Kayla Braxton på ringside for å gratulere henne og konstaterer at seieren hennes ikke var like rask som Ronda Rouseys seier over Natalya forrige uke. Liv Morgan sier at hun vet at hun vil være underdog på SummerSlam, men hun har vært en underdog hele livet. Vi kan kalle henne hva vi vil, men etter SummerSlam vil vi alltid kalle henne «SmackDown-mesteren»!

– Backstage er Megan Morant med Theory. Det er vanskelig å være ham, lyder teorien, og med stor makt følger stort ansvar. Han har mange fiender på Raw og SmackDown. Han har allerede Bobby Lashley og Dolph Ziggler på RAW… Paul Heyman dukker opp og gir Theory hånden. Han forteller henne at det er meningsløst å betale mot Roman Reigns. Hvis han vil, kan Theory og Heyman slå seg sammen, og Heyman kan slå seg sammen med Roman Reigns for å sette opp en tittelkamp i en hovedbegivenhet.

Alt han trenger å gjøre er å ikke tjene penger på SummerSlam og la ham klare alt. Teorien takker ham, men lover at han vil tjene penger på Brock Lesnar eller Roman Reigns og bli den yngste ubestridte mesteren.

– Viking Raiders-musikken spiller… men det er en ny dag i forkledning! De sier faktisk The New Day… Kofi Kingston skjærer til Xavier Woods og vil vite hvorfor Woods ser ut som en pirat. Woods svarte at han ikke var god på aksenter. De spilte Assassin’s Creed på PS5 og de så alle Thor-filmene. De (ekte) Viking Raiders ankommer scenen og The New Day kaller dem juksemakere.

Viking-rytterne forteller dem at når de først er inne i ringen er det bare ordene «knust» og «knust». Woods spør dem om det er de eneste ordene de kjenner, og kanskje de kan lære dem noen ord. Viking Raiders nærmer seg ringen, men Jinder Mahal og Shanky kommer fra sidene for å angripe dem! The New Day, Jinder Mahal og Shangri tar seg til ringen mens Viking Riders går tilbake til scenen.

– Backstage, Kayla Braxton er sammen med Ludwig Kaiser og Gunther. La oss se hva som skjedde forrige uke. Braxton spør Gunther hvorfor han angrep lagkameraten sin. Gunther svarer at det ikke er rom for å mislykkes, fiasko er uakseptabelt, og fiasko får konsekvenser. Kayla Braxton kunngjør at Ludwig Kaiser vil møte Shinsuke Nakamura neste uke. Gunther gir Kaiser en kotelett.

– Aliya kommer inn. Det er Lacey Evans sin tur til å bringe musikken hennes til live. Vel i ringen tar hun mikrofonen og sier at hun kanskje ikke er best på det, men vi er ikke bedre enn henne. Han tjente landet sitt, og han satte livet på spill for amerikanerne. Hun overvant tingene som knuste den gjennomsnittlige amerikaneren. Den har alt man kan ønske seg. Lacey Evans ber om unnskyldning til alle som ble fornærmet av kommentarene hennes og ber oss deretter om å skru opp…

– Drew McIntyre kommer til kampen mot Sheamus. Før kampen går Butch for å hente klokken og Sheamus går til ham for å stoppe den. Butch ringer på…Ridge Holland er fortsatt i ringen med Drew McIntyre.

Singlekamp

Drew McIntyre vs. Ridge Holland (med Sheamus & Butch)

Mot slutten av kampen festet Drew McIntyre Ridge Holland, etterfulgt av hans Claymore Kick på Ridge Holland for seieren.

Vinner: Drew McIntyre



– Teori kommer inn. Bak scenen er Megan Morant med Madcap Moss, men Paul Heyman blir med dem for å snakke med Moss. Han håndhilste og slo en akkord med Mas Corbin som han ikke hadde sett på flere uker. Hvis han gjør det samme i teorien, vil Heyman gå til Roman Reigns for å sette opp en kamp mot Madcap Moss i hovedbegivenheten til en hovedbegivenhet. Moss svarer at Paul Heyman er bekymret for Theorys cash-in på SummerSlam…

– Videoer av maksimale mannlige modeller vises. Neste uke vil 2022-strandtøy deles ut til Maxine Dupree, søsteren til Max Dupree!

Singlekamp

Teori vs Madcap Moss

På slutten av kampen følger Thierry Madcap Moss til ringside med kofferten sin. Dommeren avslutter spillet.

Vinner: Madcap Moss – ved diskvalifikasjon



– Etter kampen inntar Theory scenen. Sami Zayn blir med ham med en sprettert i hånden, og spør om han virkelig hørte teorien si at han vil bli den neste ubestridte mesteren. Læren respekterte ikke de romerske regimene. Hvis du ikke respekterer blodlinjer, får det konsekvenser.

Som representant for Bloodline foreslår han en unnskyldning nå. Teori spør ham hva han skal gjøre med den ene hånden. Usos ankommer og Theory går til ringside, men Madcap Mos plukker ham opp og sender ham inn i ringposten!

– Neste uke på SmackDown er Brock Lesnar tilbake og Liv Morgan og Ronda Rousey møter hverandre!

– Sami Zayn er på kommentarbordet til neste kamp.

Singlekamp

Jimmy Uso (med Jey Uso) vs. Angelo Dawkins (med Montes Ford)

På slutten av kampen veltet Jimmy Uso ved et uhell dommeren. Angelo Dawkins prøver å rulle opp, men dommeren er fortsatt på gulvet. Jimmy Uso reiser seg og slår et superspark til Dawkins, etterfulgt av et nærfall, men dommeren beveger seg fortsatt ikke. Jimmy Uso går for å se dommeren, han snur seg, Angelo Dawkins kvelerbomber ham, så får han en pinfall og dommeren teller tre.

Vinner: Angelo Dawkins



– Repris etter kamp viser at Jimmy Usos skulder ikke er på gulvet. Begge lag er i ringen og Adam Pearce kommer på banen. Han kunngjør at han har funnet den perfekte mannen til å dømme kampen på SummerSlam… Jeff Jarrett ! Et slagsmål bryter ut mellom Usos og Street Profits. Showet ender slik.

Bildekreditt: WWE