WWE SmackDown-resultater for 17. juni 2022

WWE SmackDown Minneapolis, Minnesota

Kommentatorene Michael Cole og Pat McAfee.

– I kveld begynner det blå showet live med ankomsten til WWE SmackDown, Vince McMahon.

– Vince McMahon nVi sier det er et privilegium å være her i kveld, og de innledende ordene er da, nå, alltid, sammen, og så forlater han SmackDown velkommen. Kreditt er startet, så ønsker kommentatorer oss velkommen og Mad Riddle-musikk høres ut. Han tar opp mikrofonen og sier at han vil vise en video av RK-Bros bedrifter før Roman Rains sparker på rumpa.

– Matt Riddle sier at han har ventet lenge på dette øyeblikket og hele familien hans ser på det nå, og enda viktigere, Randy Orton ser på det hjemmefra. Han sier at vi ønsker ham alt godt, vi savner ham og elsker ham. I 20 år drepte han legender, og han brente til og med Undertaker. De siste 20 årene har Randy Orton ofret seg selv for å gi det beste for fansen, takket være Riddle. Han sier han vil møte Roman Reigns om tittelen i kveld og vil dedikere denne kampen til Randy Orton. Randy Ortons musikk fremføres på forespørsel fra Riddle.

– Vi har en gjennomgang av kampen mellom Madcap Moss og Baron Corbin.

Singlekonkurranse

Baron Corbin vs. Madcap Moss

På slutten av kampen landet Madcap Moss sine punchlines to ganger for seieren.

Vinner: Madcap Moss

Når kampen er over, tar Madcap Moss opp mikrofonen og bryter ut i latter.

– I kulissene snakker street profits om Madcap Moss sitt siste ord i kampen hans mot Baron Corbin. De sier at Matt Riddle skal møte Roman Raines i kveld, og de ønsker å få barna sine (merkelagstitler) tilbake til dem. De ender opp med å si at de vil røyke.

– Vi banker på igjen for å ta mikrofonen med barnebarnet Corbin og klage på kritikken til Pat McAfee. Hun truer ham med at han skal sparke på rumpa hvis han fornærmer henne igjen, og så prøver han å gå, men Pat McCaffy reiser seg og vil svare ham. Han ber publikum hjelpe til med å kaste Baron Corbin ut av scenen på best mulig måte med latter. Ny dagsmusikk treffer og de går inn i ringen.

– Natalia forteller Megan Morant at hun vil ødelegge Rhonda Russ. Han sier at skarpretteren er i et veldig farlig grep og Rhonda Roosey er ikke her i kveld. Rustningen hans er ingenting sammenlignet med skarpretteren som gjorde hjertelinjen stolt. Hun avslutter med å si at hun er den neste SmackDown Champion.

Tag Team Match

The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Jinder Mahal & Shanky

På slutten av kampen krangler Jinder Mahal og Shanki og Kofi Kingston benytter anledningen til å lande problemet sitt i paradis hos Jinder Mahal for seier.

Vinnere: The New Day (Coffee Kingston & Xavier Woods)

– Musikken til Drew McIntyre høres ut og han følger Shimes inn i ringen.

– Adam Pierce kunngjør tall for innsamlingen av MITB-kofferten, men skotten avbryter ham og sier at han ikke bryr seg om figurene og vil rydde ham. Adam Pierce sier at Seth Rollins er den eneste kvalifiseringen til MITB Ladder Tournament, og han sier at vi får se hvorfor ingen kvalifiserer seg til den turneringen. Etter videoen sier Adam Pierce at ledelsen bestemte at Seamus skulle delta i MITB Ladder Tournament, akkurat som Drew McIntyre angrep Seamus for å ha tatt med seg Claymore til ham.

– Bak kulissene står Sammy Jane foran Roman Raines sitt omkledningsrom, avbrutt av Kyla Broxton, som minner ham om at det er hun som står foran puslespillet i kveld. Sami sier han er æresmedlem i Blodlinjen og de kritiserte ham ikke.

MITB-kvalifisering – singelturnering

Raquel Rodriguez vs. Shayna Baszler

På slutten av kampen slapp Raguel Rodriguez sin cingona-slang på Shina Posler og vant.

Vinner: Rahul Rodriguez

– Etter scenen er Max Dubri med Adam Pierce. Max Dupri sier at det ikke var planlagt for hans nye klients presentasjon, og han var ikke fornøyd fordi han dro senere.

– Kayla Broxton er sammen med den nye interkontinentale mesteren Gunther, men han blir raskt avbrutt av Ludwig Kaiser, som underviser i en historietime i bryting. Han hevder å ha blitt kronet som den første mesteren (Bad Patterson) i en turnering i Sør-Amerika (Brasil) og vunnet av en fransktalende kanadier. Det ble verdensmester, men etter at Ricochet ble mester ble det en av de verste titlene. Nå som Kundar har mottatt tittelen, vil han gjenvinne stoltheten og æren av tittelen. Gunder avslutter med å hevde å være den nye interkontinentale mester.

– Kommentatorer kunngjør programmet for neste ukes MITB for kvinner med to kvalifiseringer – Alia vs Shatsi Blackheart og Shinsuke Nakamura for menn vs Sami Jain. Richosette vil kvalifisere seg til omkampen om den interkontinentale tittelen mot Gunther.

Unektelig WWE Championship – Singles Tournament

Riddle vs. Roman Reigns (Paul Heyman & The Uzos (Jimmy & Jay Usos)

Under kampen skyndte Roman Raines seg for å bære spydet sitt, men Riddle konfronterte ham med en RKO som ikke var nok.

På slutten av kampen lente Matt Riddle seg på tauet, men ble møtt av Roman Raines som kastet spydet mot ham for seieren.

Vinner: Roman Reigns (med Paul Heyman & The Usus (Jimmy & Jay Uso))

Etter kampen tar Roman Reigns opp mikrofonen og sier at han føler at ingen er igjen da han har ødelagt fiender. Minneapolis har bare én ting å gjenkjenne sin overlegenhet, og plutselig høres musikken til Brock Lesnar ut og han går ned i ringen. Brock Lesnar strekker ut hånden til Roman Raines, som griper den og plukker opp F5. Brock Lesnar angriper også Youssef.

Showet avsluttes med en feiring av Brock Lesnar.

