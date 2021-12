WWE SmackDown-resultater for 24. desember 2021

WWE SmackDown Chicago, Illinois

Kommentatorene Michael Cole og Pat McAfee.

– I kveld begynner det spesielle juleblå-showet med en video av det som skjedde forrige uke mellom WWE SmackDown, Roman Reigns, Paul Heyman og Brock Lesnar. I videoen som er spilt inn tidligere i dag, ser vi Paul Heyman intervjue Kyla Proxton. Hun spør ham hva som skjedde. Hayman svarte at Roman hadde fortalt Rains sannheten og at Rains ikke ønsket å bli hørt offentlig. Han ble offentlig sparket for å ha fortalt sannheten. Han ble offentlig ydmyket. Han fortalte henne sannheten, og han betalte offentlig prisen. Froxton spør ham om han er lei for å ha fortalt sannheten. Hayman svarte at han ikke angret. Hans rolle som spesialrådgiver er å fortelle sannheten til Roman Reigns og å beskytte ham som en mester i stedet for som en personlighet. Han er den største universelle mesteren gjennom tidene, men han må beskyttes mot Brock Lesnar.

Kayla Proxton spør ham hva som skjer videre. Paul Heyman drakk vannet og svarte at han ikke visste det. Kanskje gå til NXT og velge et talent? Ikke for øyeblikket. Han gjorde hele sitt hjerte, sjel og sinn til den spesielle rådgiveren for de romerske regjeringene fordi han stolte på ham. Kanskje det er på tide for ham å innrømme at karrieren er over …

SmackDown Women’s Championship – Singles Tournament

Charlotte Flair (c) mot Tony Storm

På slutten av kampen prøver Tony Storm å lage en roll-up på Charlotte Flair, men mesteren vinner ved å snu pinnen med en ny roll-up.

Vinner: Charlotte Blair

– Bak kulissene snakker New Day, Drew McIntyre kommer. Han sier han er klar for i kveld, Drew Day vil være sammen igjen! Xavier Woods sier de kommer til å ødelegge Youssef og Ridic Moss.

– Bak kulissene sier Xia Li at hun har kjent kvinner som Natalia hele livet. Hun er ikke redd for henne, hun vil slå henne. Hun er verge.

– Shinzuki Nakamura og Rick Books er på kommentarbordet for neste kamp.

Lyskonkurranse

Vinneren vil kvalifisere seg til den interkontinentale tittelen

Angel Corso beseiret Mansour med vingeklipperen sin

Angel Corza beseirer Eric med vingeklipperen sin

Shanky beseiret Angel Karza med smell

Fem treff Shanky med et sprut

Shimes beseiret ham med sitt Brock-spark

Seamus beseiret Drew Gulag med sitt Brock-spark

Shimes beseiret Cesaro med sitt Brock-spark

Ricochet treffer Shimes med en roll-up ved hjelp av Cesaro

Etter kampen gjør Seamus et knekt spark på rekorden.

Ricochet treffer Humberto med et tilbakeslag

Ricochet ruller og treffer Jinder Mahal

Sami Jain er siste deltaker og han kommer inn.

På slutten av kampen prøver Ricoset et stjerneskudd på Sammy Jain, men sistnevnte motstår ham og gjør sine Explorer Supplies i hjørnet med et hellospark for seier gjennom backfall.

Vinner: Sami Jain

– Paul Hymans karrierevideo ble sendt.

Mirakel på 34th Street Fight

Madcap Moss et The Usos (Jimmy & Jey) (tilsvarer Happy Corbin) vs The New Day (Xavier Woods & Coffee Kingston) og Drew McIntyre

På slutten av kampen helte Drew McIntyre melk på Happy Corbin og Madcap Moss utenfor ringen. Xavier Woods kaster seg på Corbin, så sender Drew McIntyre Moss inn i ringen og gir ham et claymore-spark, som blir fulgt av en seier.

Cognants: The New Day og Drew McIntyre

