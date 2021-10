WWE SmackDown-resultater for 29. oktober 2021

WWE SmackDown 29. oktober Oppsummering



WWE SmackDown Wilkes-Bar, Pennsylvania

Kommentatorene Michael Cole og Pat McAfee.

– I kveld ønsker WWE SmackDown oss velkommen til Blue Show-introen og kommentatorene. Charlotte Flair kommer deretter inn døråpningen hennes og plukker opp mikrofonen. Han sier at jo mer ting endres, jo mer blir de det samme. Han er en 6 ganger SmackDown-mester, og han er ikke bare ansiktet til divisjonen, men også ansiktet til selskapet. Hvis noen vinner tittelen, sier den personen at det vil være den beste dagen i livet deres. Hvis Charlotte Flair vinner tittelen, er det en ny fredag. Sasha Banks musikk avskjærer henne og introduserer bryteren.

Sasha Banks ler og sier at Charlotte Flair ikke er en leder på noen måte, og hun vil ikke hjelpe noen. Flair vet allerede hva hun vil, så hvor er matchen hennes? Charlotte Flair svarte at dette er den nye æraen til SmackDown! Tror hun virkelig at vi står i gjeld til tittelkonkurransen? Charlotte slår henne alltid. Han har allerede snakket med Sonia Devil og en av dem er kvalifisert for mesterskapsspillet. Chhattisgarh Blackhardt går opp til tanken hennes og sier at hvis Charlotte Flair leter etter noen hun aldri har møtt, har hun kommet! Charlotte Blair er enig.

– Sasha Banks er i ringen til neste kamp.

Singlekonkurranse

Charlotte Flair vs Shotsy Blackheart



På slutten av kampen prøver Sasha Banks å avlede Charlotte Blairs oppmerksomhet, men sistnevnte gjør sitt naturlige valg i Chhattisgarh, og følger det opp.

Vinner: Charlotte Blair



– Etter kampen hjelper Sasha Banks Shatsi Blackhard, men Blackhard slår ut Sjefen !

– Bak kulissene er Kayla Proxton sammen med Jeff Hardy, som er henrykt over denne nye starten og erter en potensiell kamp for en tittel han aldri har vært med på. Glade Corbin og Madcap Moss spøker før de drar.

– Vi går gjennom det som skjedde forrige uke med den for tiden suspenderte Brock Lesnar.

– Adam Pierce sier det Brock Lesnar gjorde forrige uke var feil og en feig handling. Det vil aldri skje igjen. Dessuten ble han bøtelagt med en million dollar! Paul Hyman stirrer på Adam Pierce på en skjerm. Kyla Proxton slutter seg til ham for hennes mening. Heyman sier at hvis Roman Reigns hadde blitt suspendert, ville han ha dukket opp og ødelagt dem alle. Brockston spør ham hvordan Brock Lesnar oppfører seg. Paul Hayman svarte at Lesnar ville gå inn på Adam Pierces kontor og ødelegge alt som startet med Adam Pierce. Heyman innser at han er på Roman Reigns side og sier at han tror Brock aldri snakket med Lesnar.

– Drew McIntyre melder seg på en åpen utfordring. Mustafa Ali kommer og tar utfordringen.

Singlekonkurranse

Drew McIntyre mot Mustafa Ali

På slutten av kampen bruker Drew McIntyre Kimura-låsen på Mustafa Ali, som til slutt gir opp.

Cagnant: Drew McIntyre

– Etter kampen så Mustafa Ali på en mikrofon og sa at folk hadde bestemt seg for å danne en allianse mot ham. Den eneste grunnen til det er at han heter Mustafa Ali.

– Vi anmeldte videoen av Xavier Woods’ kroning forrige uke.

– Bak kulissene gikk Kofi Kingston og Xavier Woods på kryss og tvers med treffrekka og gratulerte dem med seieren forrige uke.

– Xia Li har blitt annonsert til å debutere på SmackDown snart.

– Kofi Kingston og Xavier Woods er i ringen. Kingston introduserer King Woods, som hevder å ha mottatt sitt kostyme, septer og krone forrige uke. I dag blir Kingston Sir Kofi Kingston. Seremonien blir avbrutt av Uzos. De sier at mye har endret seg siden de dro. Dette er showet deres, og de kaller det et blodshow. Har du på deg nye dagsklær og leker? Kofi Kingston sier de er sjalu, og Xavier Woods sier at det ikke kan være noen blodlinje på matten deres. Woods arrangerer en kamp mellom Usos og New Day i kveld. Usos tar utfordringen!

Triks eller gatekamp

Rick Books og Shinsuke Nakamura vs Happy Corbin og Madcap Moss

På slutten av kampen gir de to mennene som slo Rick Books med en Kento Sticks ham en DDT for backfall-seieren.

Cognants: Happy Corbin og Madcap Moss



– Etter kampen avslører de to seg, det være seg Humberto Carrillo og Angel Corza!

– Bak kulissene er det Megan Morant med Sonia Devil. Sami Jain blir med dem og vil vite hvorfor han ikke er med i showet i kveld. Djevelen vil trenge en som ham i hjørnet sitt.

– Naomi kommer inn, etterfulgt av Shina Basler. Før kampen startet kom Sonia Deville og annonserte at hun var kampens spesielle dommer!

Singlekonkurranse

Sonia Deville spesialdommer

Naomi mot Shina Basler

På slutten av kampen prøvde Naomi å stønne Shina Posler, men Sonia Devil telte ikke. Basler teller pinnen tilbake og Deville 3.

Vinner: Shina Basler

– Etter kampen kommer Naomi tilbake til Sonia Devil, men Shina Basler bruker Griffuda-clutchen sin for ham.

– Som gorilla spør Kofi Kingston Xavier Woods om han tror regelen hans er i tvil i kveld. Når Woods svarer, er det ingenting galt med Kingstons side.

Tag Team Match

The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) mot The Usos (Jay & Jimmy Uso)

På slutten av kampen tok Xavier Woods ansvaret, med Jimmy Uso Kofi som gjorde et superspark i Kingston, som fulgte. Men Woods kommer og benytter anledningen til å gjøre Jimmy til en spesiell pin og vinne.

Cognants: Den nye dagen



– Showet avsluttes med en ny dagsfeiring.

Bildekreditt: WWE