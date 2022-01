WWE SmackDown-resultater for 31. desember 2021

– I kveld ønsker WWE SmackDown oss velkommen fra Michael Cole Guards, det beste spesielle blå showet i 2021. Pat McAfee er med ham for å gi oss årets beste øyeblikk. Becky Lynch blir med dem og de skiller mellom hvert øyeblikk.

10: RK-Bro (Randy Orton og Riddle) vs AJ Styles og Omos på SummerSlam – Vinnere: RK-Bro



– En video om året for romersk styre ble sendt.

9: Logan Paul mottar en overveldelse fra Kevin Owens på WrestleMania 37

8: Goldberg vs Bobby Lashley à SummerSlam – Bevisst: Bobby Lashley

– En video av Nicky ASHs cash-in ble sendt.

7: Charlotte Flair vs Rhea Ripley vs Nikki ASH மர் SummerSlam – Cagnante: Charlotte Flair

– Én video på Rick Books og så en annen video som sendes på Happy Corbin.

– Vi introduserer de siste tilleggene til RAW og SmackDown.

6: Bad Bunny og Damien Priest vs The Miss and John Morrison på WrestleMania 37 – Vinnere: Bad Bunny og Damien Priest

– Video utgitt som viser kampen mellom Seth Rollins og Edge.

5: Seth Rollins vs Edge à Crown Jewel – Cognant: Edge

– Video av Bianca Bellers seier på Royal Rumble ble sendt.

4: Sasha Banks vs Bianca Blair på Wrestling Mania 37 – Vinner: Bianca Beller

– En video av John Cenas refusjon er sluppet.

3: Becky Lynch vender tilbake til SummerSlam, og slo Bianca Beller for å bli SmackDown-mester

2: Big E innkasserer pengene sine i en bankkoffert med Bobby Lashley for å bli RAW Champion

1: Brock Lesnar vender tilbake til SummerSlam for å møte romersk styre

– Videoen av regjeringstiden til Universal Champion of the Roman Reigns og den første dagen av kampen hans mot Brock Lesnar sendes. Showet avsluttes med et PPV-kort som går over natten fra lørdag til søndag.



Bildekreditt: WWE