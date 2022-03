WWE SmackDown-resultater for 4. mars 2022

WWE SmackDown Miami, Florida

Kommentatorene Michael Cole og Pat McAfee.

– I kveld begynner WWE SmackDown, Paul Heyman, Rhonda Roosey, Sonia Devil, Viking Riders, Yuzos, Ricochet og Sami Jane det blå showet med at vi snakker om kveldens show bak kulissene. Den interkontinentale mester går deretter inn for å forsvare tittelen sin mot Ricochet.

Interkontinentalt mesterskap – singel

Sami Jain (c) vs Ricochet

På slutten av kampen høres musikken til Johnny Knoxville, og han kommer for å trakassere Sami Jane. Ricochet får sjansen til å gjøre vestkysten pop som mester etter fallet til seier!

Vinner: Ricochet – Ny Champion



– Et utdrag fra Vince McMahons intervju med Pat McAfee.

– I kulissene blir Sami Jain sint. Hvorfor følger Johnny Knoxville etter ham? Hvis han vil følge ham, hvorfor ikke følge ham til Dallas? Se hverandre på WrestleMania!

– Austin Theory kommer på banen og presenterer seg selv. Vince McMahon i kveld, og uansett hvor han går, forteller han oss at det er teori. Han spør Pat McAfee hvorfor Vince McMahon var på showet hans. Svaret? Vince McMahon lovfestet for ham. Han har alltid vært et skritt foran, og han har visst at McCaffy har en stor munn, og alle vil at han skal holde kjeft. Austin Theory konfronterer Pat McAfee og avslører at han er hans brytingmani-motstander, og slår ham så før han drar!

Singlekonkurranse

Naomi (med Sasha Banks) vs. Carmella (med Jelena Vega)

På slutten av kampen angrep Sasha Banks Jelena Vega Rings. Naomi Moonsalt fikk Carmella til å vinne tilbake.

Vinner: Naomi



– Etter kampen feirer Sasha Banks og Naomi ved ringen.

– Etter scenen spiller Happy Corbin og Madcap Moss poker med andre og Corbin forteller om kampen mot Drew McIntyre på WrestleMania.

Singlekonkurranse

Jinder Mahal (med Shanky) mot Drew McIntyre

På slutten av kampen slo Drew McIntyre sitt claymore-spark på Jinder Mahal, som ble fulgt av seier. (Rask konkurranse)

Vinner: Drew McIntyre

– Etter kampen kommer Kayla Proxton til ringen for å intervjue Drew McIntyre. Sistnevnte sier at Happy Corbin og Madcap Moss ikke har respekt i garderoben og at ingen liker dem. Når du beseirer ham, vil han hjelpe verden i WrestleMania!

– Bak kulissene forteller Madcap Moss en vits, men Happy Corbin ler ikke lenger.

– Vi gjennomgår det som skjedde forrige uke mellom Brock Lesnar og Roman Reigns.

– Shinsuke Nakamura og Rick Books kommer inn, men de blir angrepet av Uzos på rampen! Roman Reigns går deretter inn med Youssef og Paul Heyman. Universal Champion ber om å identifisere Miami. I morgen kveld skal han og Brock Lesnar forsvare sine respektive titler på Madison Square Garden. Han vil knuse ham, hvem som helst. Vi ønsker ikke alle å se Brock Lesnar med denne tittelen. Ikke alle vil se Brock Lesnar på WrestleMania. Men dette er ikke hans sak. Han vil at Brock Lesnar skal overlate tittelen sin til Wrestling Mania Stammeleder.

Roman Reigns er som Babe Ruth (baseballspiller) som advarer hva han skal gjøre og gjør det. Han gjorde det han sa på WrestleMania i fjor. På den største wrestling mania-hovedbegivenheten gjennom tidene i år, vil han knuse Brock Lesnar! Med crackere verdt omtrent $ 5 millioner, har han WWE-tittelen og Universal-tittelbeltene. På WrestleMania anerkjenner Brock Lesnar romersk styre.

SmackDown Tag Team Championship – Tag Team Match

The Youssef (Jimmy & Jay) (c) vs. Viking Riders (Eric & Ivor)

På slutten av kampen gir Jay Usho det brennende supersparket til Jimmy. Usos gir ham sin 1D for tilbakefallssuksess.

Vinnere: The Usos – Still Champions



– Den nye dagen kommer tilbake gjennom quad. Shimes kommer inn når Ridge kommer tilbake med Holland. Før møtet begynte slo Hollande Kofi Kingston i stolen med en stol. Shimes angriper i mellomtiden Big E bakfra. Shimes og Ridge Holland dro deretter med Quad.

– Etter jobbpausen ser vi en video av Shimes og Ridge Holland som ødelegger New Days quads.

– Bak kulissene er Kyla Proxton med Johnny Knoxville for å svare på Sammy Janes utfordring. Knoxville sier han vet hva Sami Jane ser på. Han har møtt mange situasjoner så han er ikke redd for Sami Jayan, han aksepterer!

– Neste uke på SmackDown: Kofi Kingston og Big E Shimes og Ridge Holland / Sasha Banks møter Jelena Vega.

– Sonia Deville og Rhonda Rousseau går inn i Rousseaus første kamp på SmackDown. Før kampen slutter Charlotte Blair seg til kommentarbordet.

Singlekonkurranse

Rhonda Rousseau mot Sonia Deville

På slutten av kampen lager Rhonda Rucy en Pipers-grop i Sonia Devil og deretter slår han henne med armbåndet sitt.

Vinner: Rhonda Ruci



– Etter kampen går Charlotte Flair inn i ringen, men Rhonda Ruci bruker ankellåsen! Bank på Flare og la Rousey gå til slutten. Rhonda Ruci avslutter showet med å peke på WrestleMania-logoen med fingeren.

