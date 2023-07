WWE Smackdown-resultater for 7. juli 2023

WWE Smackdown Madison Square Garden New York

Kommentatorer er Michael Cole og Wade Barrett.

– I kveld på WWE SmackDown åpner det blå showet med video av The Usos» Money in the Bank-seier over Roman Reigns og Solo Chikova. Kommentatorene ønsker oss velkommen og så kommer Usos inn. De sier at folk sier at han ikke kan vinne makten, men han er slått av Money in the Bank!

Paul Heyman avbryter dem og kommer inn med Solo Chikova ved sin side. Han er sikkerhetskonsulent i kveld, og han skal vise oss den første sikkerhetsutstillingen. Usos ber ham holde kjeft. Paul Heyman forteller dem at bare én person i WWE kan fortelle Paul Heyman å slutte å snakke. Solo Chikova legger hånden på Paul Heymans mikrofon og kaster mikrofonen ut av ringen. Roman Reigns» musikk treffer og han gjør sitt inntog.

Stammesjefen ber Madison Square Garden om å identifisere ham, og sier at han faktisk er flettet. Men det er fortsatt en stammeleder! Roman Reigns prøver å finne ut hvem han ønsket å saksøke og hvem som satte ham i denne situasjonen. Usos gir ut den første utstillingen som viser hvordan Roman Reigns var i stand til å snakke med The Usos, Paul Heyman og Solo Chikova. Roman Reigns sier at han ikke er det. Han gjorde det for Jay, Jimmy og Tani. Han var hovedarrangementet WrestleMania før Bloodline. Han trenger ikke blodlinjen, blodlinjen trenger ham. Han gjorde det for familien, det de gjør er å samle de verste øyeblikkene for barna hans å se.

Roman Reigns sier at alt er over. Han slapp mikrofonen og fjernet leoen for å sette den rundt Jey Usos hals. Roman Reigns tar også av seg beltet og kneler foran Jey… sparker henne i skrittet! Jimmy Uso angriper Roman Reigns, så kommer Solo Chikova inn for å forsvare Roman Reigns. Sistnevnte slår et Superman-slag på Jimmy Uso og sender ham ut av ringen.

Kampen fortsetter i ringen. Solo Chikova setter Jimmy Uso gjennom kommentarbordet og spruter ham deretter av barrikaden. Roman Reigns feirer ved å holde opp beltet ved siden av Solo Chikova.

– Jimmy Uso blir kjørt bort i ambulanse.

United States Championship – Singles Tournament

The Sheamus vs. Austin Theory (c)

På slutten av kampen kommer Freddy Deadly for å stoppe Sheamus fra å vinne, Ridge Holland og Butch kommer for å forsvare lagkameraten sin, men Austin Theory benytter anledningen til å beholde Sheamus som mester.

Vinner: Austin Theory



– WWEs historiske opptak vises på Madison Square Garden.

– På tide med Grayson Waller-effekten. Bryteren ber oss om en vert 11 ganger verdensmester, Hall of Famer, Rated-R Superstar: Edge ! Sistnevnte kommer inn. Grayson Waller kommer med den store kunngjøringen. Edge spør hva han snakker om. Han feirer 25 år i WWE i kveld og neste måned i Toronto.

Grayson Waller sier at Edge er for flau til å si det. Waller vil vite hvorfor han kom tilbake. Edge svarer at det er for fansen. Hennes første PPV var på SummerSlam 1998, hvor hun var Sables mystiske partner mot Marc Mero og Jacqueline. Han kom inn fra mengden. Fra den kvelden åpnet fansen armene for ham. Respekt er vanskelig å få tak i i New York. Det var, og er fortsatt, en by full av harde arbeidere og drømmere.

Grayson Waller sier at Edges store kunngjøring er hans pensjonisttilværelse, og det vil være siste gang vi ser ham på Madison Square Garden! Edge forteller ham at Waller møtte John Cena forrige uke i London. I dag møter han Edge på Madison Square Garden. Men Waller har ingen hovedlistekonkurranse ennå. Det er på tide å svømme eller synke. Edge er ikke pensjonert, men i tillegg vil han ha en kamp i kveld: Edge vs. Grayson Waller!

Singlekamp

AJ Styles (med Mitch) vs. Carrion Cross (med Scarlett)

På slutten av kampen ble A.J. Styles vant sin solo-underarm med pinfall på Carrion Cross.

Vinner: AJ Styles



– Asuka tagger inn og sier at ingen er klar for Asuka… Bianca Belaire kommer inn for å angripe mesteren, men Charlotte Flair kommer også inn og det bryter ut et slagsmål mellom de tre bryterne. Io Skye treffer Asuka bakfra med kofferten og måner henne. Io Skye var i ferd med å tjene penger, men Bianca Belaire og Charlotte Flair stoppet henne fra å gjøre det.

– Nye historiske WWE-opptak utgitt fra Madison Square Garden.

Singlekamp

Edge mot Grayson Waller

På slutten av kampen tar Grayson Waller veien tilbake til ringen og Edge gir ham et spyd, etterfulgt av seier.

Vinner: Edge



– Etter kampen forteller Edge til Grayson Waller at han svømte.

– Backstage informerer Paul Heyman til Roman Reigns at Jey Uso har returnert til Madison Square Garden og leter etter ham. Roman Reigns sier at han ikke vil lete etter stammelederen så lenge han drar til ringen.

– Neste uke på SmackDown: Asuka vil forsvare sitt WWE Women’s Belt mot Bianca Belaire.

– Roman Reigns er i ringen med Solo Chikova og Paul Heyman. Reigns sier at han kommer til å gjøre det en gang til: Han ber om å identifisere Madison Square Garden igjen. Usos» musikk treffer og Jey Uso kommer ut av mengden. Solo angriper Chikoa som sperrer veien. Jey Uso griper en stol og kommer ned til ringen for å angripe Roman Reigns. Solo Chikoa kommer for å forsvare stammelederen, men det er han som tar stolskudd!

Jey Uso griper beltet til Roman Reigns og utfordrer ham til kamp! Showet ender slik.



Bildekreditt: WWE