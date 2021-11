WWE Tribute to Troops 2021-resultater

WWE-hyllest til tropper 2021



WWE TTTT Ontario, California.

Kommentatorene Michael Cole og Pat McAfee.

– I denne 19. episoden av Tribute to the Troops begynner showet med at Lillian Garcia returnerer til WWE for å synge den amerikanske nasjonalsangen.

– Vi ser en video om gamle hyllestbegivenheter for tropper og det amerikanske militæret.

Singles Match – Ikke-tittel

Big E vs Dolph Ziggler Med Robert Root

På slutten av kampen hopper Ziggler fra hjørnet på tverrkroppen, men Big E fanger ham og tar sin store avgjørelse for seier.

Gagnand: Big E.

– Etter kampen går Root inn i ringen for å angripe Big E under feiringen hans. Root vil gi ham en DDT, men Big E slår ham ned med en stor avslutning.

– Vi viser en video av Sjøforsvaret.

Singlekonkurranse

Liv Morgan mot Bianca Blair

På slutten av kampen dytter Blair Morgan tilbake i hjørnet for å blokkere Rana og fortsetter med sin KOD på nummer tre.

Vinner: Bianca Blair

– Vi presenterer videoen av private Herschel ” Udi ” Williams som mottar æresmedaljen.

– Vi presenterer en video om Matt Lewis i marinen.

Singles Match – Ikke-tittel

romerske regimer Paul var sammen med Hyman Mot Shinsuke Nakamura

På slutten av kampen slår Nagamura et Superman-slag og gir et spark til Reynolds. Nagamura gjør seg klar for avslutningen sin, men Youssef kommer for å angripe Books. Nakamura forlater ringen for å beskytte boken og blokkere Youssef, men Reynolds gir ham et Superman-slag fra bunnen av ringen. Reynolds bringer Nakamura tilbake til ringen for et spyd og tre tellinger.

Vinner: Roman Reigns

Den spesielle hyllesten til 2021-troppene avsluttes med feiringen av regimet og kommentatorer takker soldatene som forsvarte landet.

Bildekreditt: WWE