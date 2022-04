WWE WrestleMania 38 Natt 2 resultater

WWE arrangerer WrestleMania 38 kl. 14.00 2. april 2022 på AT&T Stadium i Arlington, Texas. Finn ut resultatene av Night 1 of Wrestling Mania 38 på denne lenken.

– WrestleMania 38 Night 2 pre-show begynner med en tropp bestående av Kyla Broxton, Peter Rosenberg, Kevin Patrick, Booker D og Jerry Lawler.

– I kulissene ser vi Paul Heyman til et intervju. Kommentarene hans blir spurt om hvordan han ser ut til å være nervøs. Hayman spør om det er hans beste spørsmål. Han er mer enn nervøs og føler seg ikke bra. Vennskap og karrierer som har vart i 20 år vil ta slutt i kveld. En NCAA-mester, UFC-mester, WWE-mester, universalmester. Tap av vennskap og Lesnars liv. Han har vært sammen med Teja Wu siden WrestleMania 30. Han tilførte stolthet til Brock Lesnar for Undertakers rekke, men han visste at det var begynnelsen på slutten av Deadman. En spiral som falt på slutten av livet. Han føler seg som Lesnar mot Roman Reigns i kveld. Vi får en fiasko når begge temaene kastes i kveld. Han og Reynolds vil skamme seg over å se slutten på Brock Lesnars liv.

– I kulissene får Maria deres reaksjon før kampen med dronning Jelena og Carmella. Jelena sier at hun bare kan vinne gjennom tilbakefall eller underkastelse. Carmella sier at de kan gjøre det samme og at de vil beholde titlene. Jelena lister opp kritikkene sine på hver av bryterne i turneringen.

– I kulissene spør Maria Austin Theory om sine tanker for i kveld. Teorien er at han ikke har noen bekymringer. Han snakket med Vince McMahon og han er ikke i tvil om at han kommer til å styre denne flotte pensjonerte NFL-spilleren. McAfee må be om unnskyldning for å komme til ringen med ham. Han kommer til å ta den mest fantastiske selfien etter kampen.

– I kulissene spør Maria Bobby Lashley om han kan få Omos ned igjen. Lashley sier at Omos er et monster og har dominert AJ Styles, Montes Ford og andre siden starten. Omos er nesten uovervinnelige.

– Pre-showet avsluttes med panelets siste kommentarer.

WWE WrestleMania 38 Arlington, Texas

Kommentatorene Jimmy Smith, Byron Saxton og Corey Graves RAW. For SmackDown er det Michael Cole og Pat McAfee.

– I kveld begynner det spesielle showet med Jesse James Decker på WWE WrestleMania 38 Night 2, USA The Beautiful Stage. Mark Wallberg lager kveldens åpningsvideo.

– Triple H-musikk begynner og han går inn i ringen. Triple H tar tak i bryteskoene og mikrofonen. Triple H slipper støvlene i midten av ringen. Triple H sier at han vil komme hit for å si takk. Og vise deg min kjærlighet på den beste måten jeg kan. Velkommen til WrestleMania! Triple H lar støvlene stå i ringen og går for å hilse på familieringen.

– Vi skal snart presentere Cable Stevenson på RAW på Ringside.

Raw Tag Team Championship – Triple Thread Tag Team Match

RK-Bro (Randy Orton og Riddle) (c) vs. Street Profits (Montez Ford og Angelo Dawkins) vs. Alpha Academy (Otis og Chad Gable)

På slutten av kampen skjuler Street Profits storfilmkabel ham, men han motsetter seg de to. Dawkins slår Riddle ut av ringen. Orton ønsker å dra nytte av det med en RKO, men Dawkins skyver ham bort og gjør ham til en spinster. Ford tar lappen, og Flip vender tilbake til Dawkins Odyssey. Puslespillet kommer ut av ingensteds og RKOs Ford rundt hjørnet. Orton fortsetter med RKO for kabel i nummer tre.

Vinnere: RK-Bro

– Etter kampen feirer RK-Bro seier, men gatefortjenesten kommer for å bytte drinker. Cable Stevenson ble også invitert til drikkeringen, men Chad Cable kom og kastet glasset sitt på gulvet! Steveson ble sint og tok av seg t-skjorten. Steveson har mye å lære, og Cable sier han har leksjoner å lære. Steveson må lære seg å være stille. Stevenson tar tak i kabelen og gir Belly en mage.

Singlekonkurranse

Bobby Lashley mot Omos

På slutten av kampen grep Omos Lashley mens han hoppet og laget en Powerslam. Omos fortsetter med en bjørneklem, Lashley gjør motstand og Omos gir ham skylden i hjørnet. Omos gjenopptar bjørneklemmen, men Lashley dytter ham vekk. Lashley slår ham med noen slag og sublexes. Lashley fortsetter i nummer tre med et spyd bak og et spyd foran.

Vinner: Bobby Lashley

– Vi presenterer en video om kampen mellom Jane og Knoxville.

Anything Goes Match

Johnny Knoxville vs. Sami Jane

På slutten av kampen kommer festgutten inn i ringen for å distrahere Jayan og begynner å kle av seg. Jane banker ham og drar ham ut av ringen. Knoxville griper muligheten til å rulle opp Jayne, men han motsetter seg de to. Jain dytter ham ned ringen for å fjerne festmatten, men et annet medlem av Jacques kommer ut av ringen for å angripe Jayne. Dwarf (We Man) gir ham en syngende smell! Knoxville forfølger Jain med en tornado-DDT for å dekke ham, men han gjør motstand. Wee Man tar opp fotmaskinen. Jane skyver Knoxville tilbake og unngår foten. He Helluva sparker Wee Man. Jain klatrer i hjørnet, men pyroene eksploderer fra hjørnet og treffer Jain under beltet. Knoxville bowling trekker ballen ut og ruller ballene. Knoxville dytter Janes fot ned til beltet. Knoxville tar frem en taser og Jane vil stikke av, men han får en stor hånd på hodet. Jane vender tilbake til ringen og Knoxville venter på å støtte ham. Jane klatret inn i hjørnet, men Knoxville klemte ballene hans og kastet ham på bordet nederst i ringen. Jacques-teamet plukker opp en enorm rottefelle og lukker fellen til Jane! Knoxville lukker ham for seier da Jane blir fanget i nettet.

Vinner: Johnny Knoxville

WWE Women’s Tag Team Championship – Fatal 4-way Tag Team Match

Naomi & Sasha Banks vs Liv Morgan & Rhea Ripley vs Shina Posler & Natalia vs Queen Jelena og Carmella (c)

På slutten av kampen danner bryterne en serie fullførere. Banks og Naomi møter Buster Morgan. Begge klatrer opp i hjørnet, men de andre bryterne hindrer dem i å gjøre trippel powerpomps. Deretter sender bankene og Naomi en tresifret tilbakerapport til Carmella.

Vinnere: Naomi og Sasha Banks – New Champions

– Vi presenterer en video om kampen mellom Edge og AJ.

Singlekonkurranse

Edge vs. AJ Styles

På slutten av kampen unngår AJ ett spyd og Styles kolliderer for å dekke det, men Edge motsetter seg de to. AJ forbereder seg på sitt fenomenale forspill, men Damien Pastor kommer til ringen. AJ går sent til sin fenomenale underarm og Edge blokkerer den med et spyd på nummer tre.

Vinner: Edge

– Etter kampen går Damien inn i prestens ring, og presten og Edge ler sammen. Så feirer de sammen.

– Vi presenterer en video om WrestleMania Backlash søndag 8. mai 2022.

– WWE annonserte 78 453 fans på stadion i kveld.

Tag Team Match

Shimes og Ridge Holland Med Butch Mot Kofi Kingston og Xavier Woods

På slutten av kampen sparker Seamus Brock Woods og blir avvist av dommer Butz. Holland fortsetter med Brain Buster in the Woods for nummer tre.

Vinnere: Shimes og Ridge Holland

– Etter kampen hopper Butch på ham for å treffe Woods, men Seamus og Holland stopper ham.

– Vi presenterer 2022 WWE Hall of Fame. Undertaker hadde benyttet anledningen til å hilse på publikum forrige helg.

– Vi presenterer en video om konkurransen mellom Theory og McCaffy. Vince McMahon går inn i ringen og plukker opp mikrofonen. Vince introduserer oss for teorien om den fremtidige universalmesteren Austin. Teori tar selfie med Vince. Vince tok plassen hans i kampen.

Singlekonkurranse

Pat McAfee mot Austin Theory

På slutten av kampen unngår en Swanton-teori McAfees hjørne. Teorien følger en blå tordenbombe for å dekke den, men den motsetter seg de to. Teorien kommer rundt hjørnet, men McCaffy reiser seg og slår ham. McAfee slår ham i hjørnet og tror feilaktig at det er en Superplex, men teorien presser ham tilbake og McAfee faller på beina. McAfee går tilbake til hjørnet og gir ham en Superplex for å dekke over, men han motstår to. Teori lurte en Big Lock og slo ham. Teorien tar det for sin ATL, men McAfee ruller ham inn i nummer tre.

Vinner: Pat McAfee

– Etter kampen ble Vince sint på teorien og den dumme fornærmelsen. McCuffy signaliserer at han vil møte Vince! Vince tok av seg jakken og slipset! Vince tok av seg skjorten og gikk inn i ringen! Vince ba om en dommer. Teori kommer fra den andre siden og sparker McAfee i ryggen! Vince ber om å få starte kampen.

Singlekonkurranse

Vince McMahon vs. Pat McAfee Med Austin Theory

Vince Clotheslines McAfee og dytter ham inn i hjørnet. Vince gir ham en annen tøysnøre og skyver den inn i hjørnet. McAfee reiser seg, men Theory trekker ham ned og slår ham mot stolpen. Vince tok fotballen og slo McAfee for tre.

Vinner: Vince McMahon

– Etter kampen ber Vince ham stoppe musikken og inviterer Theory til å feire ham. Theory og Vince klemmer og feirer sammen, men kjenningsmelodien Steingull Steve Austin Kom i gang! En etter en går Stone inn i ringen med Gold Vince. Theory ønsker å slå ham, men Austin hindrer ham i å avslutte med en bedøver. Vince ønsker å roe ting ned med Austin. Austin gir henne en øl og de to skal drikke sammen. Austin overrasker Vince med bedøvelsen sin og feirer med ølene sine. McAfee reiser seg og kommer inn i ringen for å drikke øl. Men Austin gjør ham til en fantastisk i det andre ølet.

– Vi presenterer en video om kampen mellom Raines og Lesnar.

Pågår

Direkte resultater!

Addisjon eller subtraksjon hvert 20. minutt.

