WWT Postnord Vargarda WestSweden TTT og Road Race avlyses

Postnord Vargarda WestSwedens WourldTour-kvinneløp kunngjorde at løpene deres, team-time race og road race, er avlyst i 2021. Dette blir andre året på rad at pelotonet ikke vil konkurrere i svenske løp, og begge arrangementene ble avlyst i 2020 på grunn av koronaviruspandemien.

I følge en uttalelse på arrangementets nettside skyldtes beslutningen om å avlyse løpene økonomisk usikkerhet. “Den store usikkerheten rundt pandemien påvirker økonomien,” sa Helen Henriksson, president i Vårgårda CK. “Som en ideell forening kan vi og ikke tør å risikere foreningens midler og overlevelse.”

Den økonomiske risikoen ved å avvikle arrangementet ble for stor for løpearrangørene. “Nå kan vi bruke all vår energi på neste år. Så arrangerer vi en skikkelig sykkelfest,” sa Henrikson.

Kanselleringen av ytterligere to WWT-løpsdager etterlater et pinlig hull i WorldTour-kalenderen. Det var allerede et stort gap mellom Liège-Bastogne-Liège 25. april og Vuelta a Burgos Feminas som startet 20. mai. Med RideLondon avlyst 30. mai, kjører ikke kvinner i WorldTour-arrangementet før La Course of Tour de France 26. juni.

Uten Postnord Vargarda WestSweden er det nok en blokk uten WWT-løp mellom Donostia San Sebastian Klasikoa 31. juli og deretter Women’s Tour i Norge 12. august.

TTT er den eneste uavhengige teamopplevelsen i kalenderen. Siden landeveisløpet ble arrangert første gang i 2006, har noen få store navn vunnet det. Marta Bastianelli vant 2019-utgaven, med Marianne Voss og Lorena Weibes som nummer to og tredje.