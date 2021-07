X Factor: Dårlige valg, sinne og depresjonskonkurrenter – de mest uforglemmelige øyeblikkene Slutt og kunstnyheter

Faktor X var ikke mindre enn en kulturell begivenhet da den ble lansert på ITV i 2004.

Det produserte også noen av de mest populære artistene gjennom tidene i verden – en retningsbestemt og liten blanding – også kjent for spesielle mega -gjestestjerner, komedie -auditions og opprørende utklipp.

ITV har nå uttalt “Ingen planer” X -faktor til en annen serie. Til ære for talentshowet har vi avsluttet noen av de mest minneverdige øyeblikkene.

Beyonc?!?

Under finalen i showets 2008 -serie forbløffet Beyonc ினார் publikum over hele Storbritannia ved å synge en duett med showets vinnende deltaker, Alexandra Burke.

Burke, som begynte å synge “Ask from Dreamgirls”, sa: “Damer, scene, jeg kunne ikke tro at jeg ville introdusere denne jenta på scenen. Velkommen, min helt Beyonc.”

Burke fortalte Beyonc at han “fikk drømmene sine til å gå i oppfyllelse” etter hans opptreden. A-Lister trakk komplimenter til dommerne: “Hun er en superstjerne. Hun er en vakker stemme og en vakker ung kvinne. Jeg er så glad for å synge med deg i kveld.”

Gjennom årene har andre gjestestjerner Robbie Williams (han kom veldig snart på sin egen vei, Angels) sluttet seg til Olly Murs. George Michael Joe kom på scenen for å bli med McLaughlin, mens Michael Bubble sang en duett med Stacey Solomon.

Rylan gråt da han gikk på liveshow

Dette er ikke bare et høydepunkt i X Factor -historien – det er også et av de beste øyeblikkene vi har sett på britisk TV.

Vel, det kan høres ut som en overdrivelse, men Rylans rop etter at Nicole Scherzinger sier at hun kommer til å vise show er virkelig minneverdig.

Før han ble kjent som en av kongene for mild underholdning, dukket Rylan Clark opp på The X Factor i 2012, og ble guidet av forsangeren av The Pussycat Dolls.

Han begynte å gråte ukontrollert etter at han angivelig ble kastet i liveopptredener lørdag kveld under dommernes hjemmescene (les: Glossy Hotel i Dubai).

Han innrømmer i sin selvbiografi at det varte 23 minutter og at ambulanse burde tilkalles. Etter å ha gned ansiktet på hotellets $ 2500 Versace -madrass – Oops!

Clark endte på femteplass i æren det året, med kronen til James Arthur.

Handlinger med “innovasjon” var i stand til å beseire den britiske offentligheten

De ble ofte ertet ustanselig, men noen ganger er handlingene som dommere hater de vi elsker mest.

Ja, jeg synes Jetward, Wagner og Honey G er de med de beste våpnene på liveshow, selv om dommerne ofte føler at de ikke burde det.

Jetward (som startet showet og feiret fallet) var en entusiastisk tenåring med skarpt hår, guidet av andre irer Louis Walls.

Deres godt forberedte, energiske forestillinger fikk ofte skarp kritikk fra dommerne – men det spilte ingen rolle fordi de var morsomme. John og Edward endte på sjetteplass i 2009, og viste seg å ha vunnet en betydelig fanskare blant den britiske offentligheten.

Paret hadde en popkarriere og representerte Irland på Eurovision … to ganger. De har nå advokater og begge har modellkontrakter av mange gode grunner.

Andre steder huskes Wagner best for å ha sunget de fleste sangene hans mens han spilte bongotrommene hans i 2010 – og falt til sjetteplass ved folkelig avstemning.

Siden 2016 da Honey G har blitt stemplet som en stort sett nyskapende handling (inkludert av dommer Nicole Scherzinger), har hun blitt kontroversielt rangert som femte.

Men den støtten gikk bare så langt – han ga ut singelen “Honey G Show” på Simon Cowells plateselskap, som toppet seg på 149 på hitlistene.

Aplisa

Pårørende og beste venner Abhi og Lisa kom sammen for å spille Ablisa (smart) og deltok på sceneeksamen i 2010.

Ting gikk sørover fra nesten det øyeblikket han gikk på scenen – Louis kalte Walsh en “gammel mann” og sa “hold kjeft” da publikum begynte å le.

For dommerne og nå den fiendtlige mengden sang de Thats My Goal – den tidligere vinneren Shane Wards sang – en stund og hovedversjonen.

Lisa spurte selvfølgelig Natalie Imbruglia “Hvem er du?”

Det varmet opp på scenen, som kulminerte med at Abi traff Lisa og forlot scenen.

Paret ble satt av scenen etter en kort kamp, ​​der Dermot O’Leary sa til Abi: “Du kan ikke slå folk.”

Overraskende nok er det fire noder – men klippet deres har blitt sett mer enn 130 millioner ganger på YouTube.

Valg – spesielt dårlige

Det er derfor de fleste av oss er koblet sammen, ikke sant? Sjekk ut noen av de virkelig dårlige auditionene som gjorde kuttet.

Selvfølgelig er det mange å huske, men den mystiske kvinnen som Ant and Chep (“Come on, move your body”) eller Debbie Stevens gir oss de beste sangene som reagerte på negative tilbakemeldinger som sa at de likte den. For å slå Louis Walsh.

Holi, også kjent som “Cave Mouth”, er blant de andre bemerkelsesverdige valgene som har stukket i hodene våre i årevis; Kelly, hvis familie grep inn etter multi-key performance av I Will Always Love You, så at hun ble avvist; Og Onkar, knelende på toppen av jordasangscenen.

Hvem kan glemme Ramon Lester, sa Simon Cowell at det var hans verste audition. Han sa til dommerne “Jeg skal gjøre hvilken sang jeg vil synge” – han er bedre enn de store sangerne.

Dette er en dristig uttalelse for noen som gikk bort med fire ender etter pitch (beste) fremføring av Sheena Eastons sukkervegger. Det kom da i kaos – og hun brukte et fruktig språk om hva hun egentlig syntes om dommerne før sikkerheten dro henne bort.

Bare for tenåringer!

Selv de tett forberedte liveopptredenene ga oss noen uventede øyeblikk.

Det kan være hovedstedet, men i 2014 fikk personen som ringte “bare ungdom” fra møtet hver uke nasjonen til å snakke.

Som med urverk, vil bandets største fan rope hver uke bandets navn i showets eliminasjonsdel.

Disse stuntartiklene utløste kaffehøringer ved radiodebatter og andre arrangementer.

Lee Nelson gjorde The X Factor til sitt offer i 2014 – hoppet på scenen i showet You Are Not Alone with Stereo Kicks.

Komedien så ut til å ligge ved siden av guttene, og sikkerheten prøvde å matche den før han fanget ham.

Cowell og Walsh vinket begge for å tvinge Nelson til å forlate scenen.

Hva med “God jul” med mye spenning under JLS ‘JPs siste juleshow i 2008?

Virker ufarlig, det promoterte memes som fremdeles er i bruk i dag – inkludert DickTalk.

Det skapte Harry Hills ‘TV -burp – gjør narr av øyeblikket uten å avbryte komedie.

Til slutt … Dommere

Dommernes dreieformede forestillinger ga seerne noen av de beste øyeblikkene i The X Factor-historien.

Noen av de beste øyeblikkene Louis Walsh og Sharon Osborne må si gjennom Kefer Simon Cowell i et år for uhemmet latter etter en dårlig dårlig audition.

De ble sendt til gangen for å kjøle seg ned – men ting ble verre da Osborne gikk inn en dør – og paret reiste seg igjen.

I 2012 ble Gary Barlow og Tulsa slått – da Tag Thatsar svarte på n -dubs -sangerens kritikk: “Jeg vet ikke hva som skadet meg mest, disse kommentarene eller det grå pusten.”

Barlow unnskyldte seg senere for kommentarene sine, men Tulisa svarte raskt: “Et notat til Carrie – la rødvinen være fordi jeg virkelig kan lukte det.”

X -faktor, vi kommer til å savne deg.