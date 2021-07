X -faktoren ble eliminert 17 år senere da Simon Cowell ble med i talentshowet

X -faktoren ble eliminert etter 17 år Simon cowell Trekker støpselet på ITV -showet.

Talentshowet har vært åpningsshowet for mange bestselgende britiske musikaler de siste to tiårene, fra One Direction til Little Mix og Leona Lewis.

Etter å ha spart omtrent 10 millioner seere på toppen av populariteten, har realityserien opplevd en kraftig nedgang i karakterene de siste årene, med skaperen Cowell som bestemte at det var en fridag.

En showinsider sa at mogulen ønsket å få showet tilbake i stedet for å forlate showet som en “liten spøk”.

Sa inne i et show Solen: “Globalt sett er det fortsatt en hendelse og rammer millioner hvert år. Men i Storbritannia er det litt gammeldags.

“Simon er nummer én i sitt spill og vet hvordan han skal vinne. Rettighetene til showet tilhører ham, og det er hans oppfordring – ikke ITVs – om han gir opp eller ikke.

ITV bekreftet at ‘Det er ingen aktuelle planer’ for en annen serie av The X Factor.

En talsmann for ITV sa i en uttalelse: “Det er foreløpig ingen planer om neste serie X -faktor på dette stadiet.”

Simon, 61, vil nå fokusere på å lansere et nytt spillprogram hvor han hjalp Master Mind, Walk the Line.

Serien forventes å treffe ITV lørdag kveld.

Det er “Hvem vil være millionær?” Personen avslørte at det var som musikkversjonen av. Dette er ikke et talentshow, men et sportsshow.

X Factor ble første gang sendt i 2004 og Steve Brookstein, nå 52, ble kronet som vinner.

Siden den gang har den blitt kjent som One Direction, Little Mix, JLS og Leona Lewis.

