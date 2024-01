X2O Trophy: Woud van Aert «sjokkert» av Mathieu van der Boels åpne hull på streken

Andre på pallen bak Mathieu van der Boel for fjerde gang, innrømmet Vaud van Aert tap til GP Sven Nys i Paul mandag. «Jeg ble sjokkert over hvor sent jeg kom i kø,» sa en sykkelrytter med en jumbo-lease.

«Han var veldig sterk igjen i dag,» innrømmet Van Aert om sin rival. «Fra start ønsket jeg å sette Mathieu under press. Jeg fikk en god start og jeg måtte trekke meg unna. Jeg la all energi på de to første rundene. Jeg ville gi ham litt tilbake. Det var fortsatt vanskelig . Da jeg gjorde en feil på slutten av andre omgang, brøt Mathieu van Ter Boel plutselig. Planen min endte der og jeg måtte umiddelbart tilbake til mitt eget tempo. Til slutt endte van Aert 1:55 bak van der Boel. «Dette gapet sier mye. Etter to runder startet han enmannsshowet sitt. Jeg vil ikke si skuffet. Selvfølgelig håpet jeg å gjøre ham vanskeligere. Til å begynne med gjorde jeg det bra, men gradvis ble han sterkere . Jeg vet hva jeg gjør. Jeg sykler på Koksijde på torsdag. «Jeg har allerede jobbet hardt, og jeg håper å fullføre et godt kryss der,» avsluttet Vaughan. Aird.