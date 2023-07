xAI, Elon Musks mystiske nye selskap for å «forstå universets sanne natur»

«Målet med xAI er å forstå universets sanne natur,» noterer oppstarten på nettstedet sitt, uten å utdype det.

Elon Musk forklarte ham på Twitter at xAI har som mål å «forstå virkeligheten». Nettstedet kunngjør en fredag ​​Q&A-sesjon på Twitter for å diskutere denne nykommeren til AI.

Selskapet ble offisielt innlemmet i Nevada i mars, ifølge statens selskapsregister, men sier at dets tekniske team er basert i San Francisco, California-området. Ved registreringen oppførte xAI Elon Musk som direktør.

Milliardæren innrømmet, for flere måneder siden, at han hadde kjøpt en stor mengde grafikkort (GPU – Graphics Processing Unit), som er nødvendig for å utvikle programmer for kunstig intelligens (AI), uten å avsløre hva han hadde tenkt å gjøre med dem.

«Vi er et eget selskap fra X Corp,» holdingselskapet som spesielt kontrollerer Twitter, «men vi vil jobbe tett med X, Tesla og andre selskaper for å fremme vårt oppdrag,» sa tjenestemenn på nettstedet.

Elon Musk kontrollerer allerede Tesla, SpaceX og Twitter, samt Boring Company og nevroimplantatspesialist Neuralink.

XAI-teamet, «ledet av Elon Musk,» ifølge nettstedet, består av anerkjente AI-fagfolk, noen fra OpenAI, skaperen av ChatGPT, Google eller Microsoft.

Under et intervju på Fox med vert Tucker Carlson i april sa Elon Musk at han har til hensikt å «skape et tredje alternativ» blant AI-tungvektere, i tillegg til Microsoft/OpenAI og Google.

De to teknologigigantene har laget det mest avanserte grensesnittet når det gjelder såkalt generativ kunstig intelligens, som gir skriftlige svar på alle slags spørsmål i dagligdagse språk.

«Vi er veldig sent ute,» innrømmet gründeren.

Han hadde kalt prosjektet sitt «TruthGPT», og snakket om AI-programvare som «er så sannhetssøkende som mulig, og prøver å forstå universets sanne natur».

I følge Elon Musk vil en AI-modell «som bryr seg om universet sannsynligvis ikke ødelegge menneskeslekten, fordi vi er en interessant del av universet. Jeg håper den tenker slik.»