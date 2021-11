Xavi, dets første Barcelona-derby

Xavi Hernandez, Utnevnt til benken for to uker siden, begynner sin karriere i FC Barcelona med Derby mot Espanyol på lørdag (21:00) for den 14. dagen i La Liga, tross alt, med sikte på å fornye den lidende Barசாa.

For at han skal komme tilbake til Camp Nou, må Xavi slå raskt og hardt: FC Barcelona ligger på niendeplass i ligaen, bak lederen (Real Sociedad, 28 poeng), som må løfte stanga i ligaen.

I forkant av sin europeiske debut på den europeiske scenen mot Benfica Lisboa på tirsdag, vil Shaw nyte et nytt følelsesladet øyeblikk lørdag kveld, foran et Camp Nou, hvor han forventes å være litt mer overfylt enn de 10 000 supporterne som bare var samlet. under hans offisielle presentasjon. Hallo “Hjemme igjenFra Plograna-legenden 8. november.

“Følelse av at det haster“

“Det blir spenning, nerver, men jeg har tillit til spillerne mine. Vi må kontrollere det psykologiske aspektet fordi dette er derbyet vi spiller og det er ikke rom for feil.Den tidligere treneren til Al-Sadds Qatar-klubb startet pressekonferansen før kampen fredag.

Lørdag morgen var den katalanske pressen allerede begeistret for starten på denne nye æraen i Bar பார்a. “Mega Derby“, Tittel Mundo Deportivo.”Introduksjoner med høy risiko“, Madrid Sports Daily As.”Mer enn Derby“, katalansk avissport som understreker Espanyol”Ser på som en som har evnen til å skape en overraskelse«På Camp Nou.

På stillingen står Vicente Morenos menn uavgjort med Xavi (17 poeng), som har spilt en kamp mindre.

“Jeg var veldig spent på det jeg så under treningen, det er intensitet og god fart. Jeg likte det jeg så, og laget har en veldig god holdning. Vi er et godt team, en familie, det er hovedsaken. Men foreløpig må vi omsette dette positive miljøet vi har skapt til et positivt resultat“, beskrev Xavi (41) fredag.

“Vi må formidle denne følelsen av at det haster til spillerne, men ikke legge press på dem fordi vi starter et prosjekt igjen.«Men han kvalifiserte seg til de 767 kampene han spilte i Plugrana-trøya (1998-2015).

“En overraskelse“?

Mellom returene til Xavi og Danny Alves (38), kom et annet ikon av Barசாa tilbake til klubben (til en minstelønn) for å hjelpe til med å rette opp baren, og dukket opp på Top Dance i sin offisielle presentasjon på onsdag (et øyeblink da han så den første presentasjonen i 2008, den dukket opp med identiske sko); Frisk luft blåste i Catalonia under International Window.

Xavi må imidlertid komponere musikk uten de to nøkkelspillerne på fredagstreningen. Den franske internasjonale vingen Ousmane Dembélé er fortsatt skadet og katalanske medier melder at Prodigy Petrie har fått en gjentakelse av en muskelskade i quadriceps i venstre lår og ikke kommer tilbake før i 2022.

“Morgendagens lag (lørdag) kan ha en overraskelse“, Dermed gled Xavi for å møte følelsen av hekatom.

Én statistikk kan hjelpe tjenesten til å overbevise seg selv: Bluegrana Legend er klubben med flest seire, med 25 seire på 36 kamper (9 uavgjorte og 2 tap).