Xavier Woods vet ikke hva som venter ham etter å ha tapt mot Gunther

En stor kamp for Xavier Woods om den interkontinentale tittelen mot Gunter 21. april 2023-utgaven av WWE SmackDown. Dessverre klarer ikke Woods å beseire ringgeneralen, og han befinner seg tilbake i en av Chaturene.

I et intervju etter showet for WWE (Se toppen av artikkelen)Xavier Woods åpnet saken med å si at han ikke visste hva som ventet ham etter dette nederlaget:

«Dette er min sjanse. Jeg har ikke hatt en sjanse til Intercontinental-tittelen siden jeg kom hit. Jeg kom i 2010, det er 2023. Jeg hadde en sjanse mot Gunter, en sjanse til å bli mester, jeg mislyktes, jeg gjorde det ikke. Jeg har ikke Kofi her, jeg har ikke Big E. Vi har alle den positive energien, men det er ikke alltid lett. Bortsett fra å gå videre, vet jeg ikke hva som venter meg. Hvordan komme videre? Jeg vet ingenting. Men muligheter som dette, spesielt for folk som meg, er tilsynelatende en gang i livet. Jeg vet ikke om jeg får et sekund. Ja, Gunther vant. Ja, Gunther er den interkontinentale mester, ikke meg. Så vi må jobbe, sa han.

Et nederlag som etterlater en bitter smak for Xavier Woods.

