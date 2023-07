Xbox: En konkurrerende skyspilltjeneste kommer til konsollen

Antstream Arcade vil snart tilby over tusen retrospill på Xbox One og Xbox Series X|S. Det er den første konkurrerende skyspilltjenesten som kommer til Xbox-økosystemet.

Hvis du er en fan av retrospill og har en Xbox, vil du snart kunne nyte den til det fulle. Antstream Arcade, den berømte skyspilltjenesten som samler mer enn 1300 retrospill, Kommer snart til Xbox One og Xbox Series X|S.

Allerede tilstede på datamaskinene våre (Mac, PC, Linux) og TV-ene våre (Android TV, Firestick, Samsung), kommer applikasjonen inn i spillkonsoller gjennom inngangsdøren. Ifølge Antstream vil alle titler kunne spilles uten å laste ned eller installere dem. Enda bedre, tjenesten lover ankomst av nye titler hver uke. I katalogen finner vi mange klassikere som Metal Slug eller Mortal Kombat. Men for det meste veldig gamle spill.

Samtidig presiserer selskapet at det ikke bare leverer de originale spillene til spillerne. Dermed har Antstream-utviklere det gøy med å lage eller modifisere visse elementer i spillene for å tilby nye utfordringer. Flerspilleren vil også være i sentrum av opplevelsen, siden det vil være mulig å utfordre hverandre i en duell eller delta i turneringer.

Den nøyaktige datoen for ankomst til tjenesten forblir et mysterium. Abonnementer er imidlertid allerede tilgjengelige for forhåndsbestilling. For å dra nytte av det, tell ca €26 per år. En latterlig sum med tanke på størrelsen på katalogen.

