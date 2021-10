Xbox: et par joggesko i samarbeid med adidas for 20 -årsjubileet for den første konsollen

Den første Xbox ble utgitt 15. november 2001 i USA, så vi vil snart feire 20 -årsjubileum. Microsoft til Han åpnet ballen litt tidligere, og fortsetter å avsløre et par sko i samarbeid med adidas, som kommer “for å feire en felles arv rundt lidenskapen for spillet.”

de adidas Xbox 20th Forum Tech joggesko Den har en gjennomskinnelig grønn som minner om den originale konsollen, for et design som kombinerer gammelt og nytt, avsluttet med den berømte første logoen til merket. De er synlige i a tilhenger med et bakteppe av skateboard og hip-hop som lukter på 2000-tallet, og markerer starten på kampanjen Alltid spilt, aldri spilt, som vil markere de to tiårene med suksess Xbox gjennom videospill, sport og Livsstil. Også andre sko i samarbeid med adidas Den vil bli presentert i løpet av de neste månedene.

Xbox kunngjør i dag et partnerskap med adidas for å feire vår felles arv av lidenskap for spill. Nå presenterer vi det første paret sko fra dette samarbeidet, når Xboxs 20 -årsjubileum nærmer seg.

Dette er et par adidas Originals som aldri er sett fra Xbox: Xbox 20th Forum Tech. Har gjennomskinnelige grønne aksenter inspirert av den originale Xbox-utgaven, utgitt med utgivelsen av Halo: Combat Evolved i USA i 2001, som markerte debuten til den første generasjonen konsoller for Microsoft. Designet til disse adidasene kombinerer nostalgi med modernitet, det er et symbol på måten vi ser på vår egen historie, vi feirer de 20 årene som nettopp har gått mens vi forestiller oss fremtiden til videospill og dens uendelige muligheter.

Dette er bare begynnelsen på vårt partnerskap med adidas. I de kommende månedene vil vi fortsette å feire vårt 20 -årsjubileum med flere par sko inspirert av tidligere og nåværende generasjoner av Xbox, inkludert det første paret som kan kjøpes av fansen vår senere i år.

Dette samarbeidet markerer verdensdebuten til programmet Always Played In, Never Played Out, som vil hedre spill gjennom prismen de siste to tiårene innen sport, videospill og livsstil.

Vi er glade for å kunne presentere traileren vår for adidas Originals by Xbox – 20 Years of Play som feiret en bestemt æra innen gaming – tidlig på 2000 -tallet da vi lanserte den første Xbox- og skate -kulturen var i full gang. Filmet og redigert som et skate -tape fra 2001, følger videoen en gruppe venner som skater, med sine Xbox 20th Forum Tech sko på føttene, utfører forskjellige triks og spiller Halo: Combat Evolved på den første Xbox.

Vi takker samfunnet vårt for at de gjorde Xbox til det beste stedet å spille med venner og familie rundt om i verden. Vi er glade for å kunne fortsette å feire 20 -årsjubileet vårt, i samarbeid med deg og adidas!