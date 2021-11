Xbox feirer 20 år ved å gjøre Halo Infinite Multiplayer Beta tilgjengelig for alle

Som takk til Xbox-fellesskapet for disse 20 årene med støtte, har Studio 343 Industries introdusert flerspillerbetaen.Haloen er uendelig Og tre uker før spillsesong 1, Xbox Series X | Nå tilgjengelig for alle på S, Xbox One og Windows PC.

Den vil også være tilgjengelig via Xbox Cloud Gaming veldig snart. Du kan nyte alt innholdet i sesong 1: alle kartene, de grunnleggende metodene, mulighetene fra Academy og Battle Pass venter på deg, og fremgangen din vil opprettholdes når du begynnerHaloen er uendelig 8. desember.

I tillegg til denne tiltalende kunngjøringen, planlegger XBox-merket andre møter:

Sjekk ut Power on: The Story of Xbox fra 13. desember Gå bak kulissene for å oppdage den sanne historien bak etableringen av Xbox og de 20 årene som fulgte. Alle seks episodene vil være tilgjengelige fra 13. desember.

For å feire 20-årsjubileet til Xbox, Mer enn 70 spill fra Xbox 360 og den første Xbox er inkludert i biblioteket med bakoverkompatible titler, Enten på Xbox One eller Xbox Series X. FPS Boost er aktivert for titlene 11 og 26 av titlene lagt til i dag, som allerede er på listen.

Liten glasur på bursdagskake: XBox-kunngjøringen Samarbeider med Red Notice, Netflix og Dwayne “The Rock” Johnson En nettopplevelse inspirert av Red Notice, med utgivelsen av Xbox Vault. Det er greit fordi The Rock eksisterer (merk det uunngåelige argumentet).