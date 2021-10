Xbox Game Boss: Det mest solgte videospillet gjennom tidene kommer til PC-listen!

I fravær av Minecon I fysikk kan lisensvarsler fra i fjor fås via en Minecraft Live. Den andre utgaven fant sted denne lørdagen, og den tillot kunngjøringer om fremtiden for hovedspillet. Han får rett snart En oppdatering Grotter og klipper: Del II Å skape fjell og dypere områder mer ambisiøse enn noensinne. Etter det, i 2022, Oppdatering 1.19 dubbet Vill oppdatering Introduser en ny sump, Kalt et monster Forsvarer. Bakgate.



In Caves and Cliffs: Part II Du kommer til fantastiske nye høyder og finner dypere måter å treffe berget – virkelig! Vår nye verdensgenerasjon vil være den perfekte lekeplassen for dine fantastiske strukturer, spennende eventyr og spennende historier! pic.twitter.com/WDGwsysVlT – Minecraft (Minecraft) 16. oktober 2021

Og for de som ikke har det stadig solgte spillet i samlingen sin, er det allerede over Mer enn 200 millioner eksemplarer, Mojang Det er gode nyheter. Bli med i Minecraft Hell Xbox Game Pass PC Fra 2. november, På en måte Minecraft: PC -pakke Gjelder også Java -versjon Og Petrock -versjon ! Den er allerede tilgjengelig Hell i Xbox Game Pass -konsollen Så et nytt publikum kan prøve. Vi har imidlertid ingen nyheter om tilgang Xbox Cloud Gaming.

Du kan dra nytte av alt tjenesten tilbyr De Xbox Game Pass Ultimate 99 12,99 per måned.