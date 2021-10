Xbox Game Boss: Liste over 11 spill inkludert Celeste som snart skal trekke seg Xbox One

Spill på listen Xbox Game Boss Ikke bli der på ubestemt tid. Som du leser i filen vår Planlegger Xbox Game BossSpill er på listen i 12 til 18 måneder. I slutten av oktober vil mindre enn 11 kamper snart bli trukket tilbake fra Game Boss -listen. Kunngjøringen om andre besøk skyldes imidlertid denne uken.

Sjekk gjerne alles liste Xbox Game Boss -spill kommer i 2021 og 2022 I tillegg til Oktober Xbox Game Pass -spill !

11 Xbox Game Pass -spill ble trukket tilbake i slutten av oktober 2021

Hvis du ikke har tid til å glede deg over det, anbefaler vi at du prøver det Celeste (Les eksamen), Perlen til et plattformspill og absolutt en av de beste som dette de siste årene!

Ustyrte helter (Cloud, Console, PC)

Five Nights at Freddie: Sorry Originalle (Cloud, Console, PC)

Celeste (Cloud, Console, PC)

EastShade (Cloud, Console, PC)

Comanche (forhåndsvisning av spill) (PC)

Carto (Cloud, Console, PC)

Riddere og sykler (konsoll, PC)

Five Nights at Freddie 4 (Cloud, Console, PC)

Five Nights at Freddie 3 (Cloud, Console, PC)

Five Nights at Freddie 2 (Cloud, Console, PC)

Five Nights at Freddie 1 (Cloud, Console, PC)

Vi vet fremdeles ikke nøyaktig når disse kampene går av med pensjon, men ofte er det en god sjanse for at det er over i slutten av måneden.