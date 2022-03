Xbox Game Pass-rival kommer angivelig neste uke

PlayStation + og PlayStation Now redesignprosjektet kan se lyset veldig snart.

I mangel av PS5-lager kan Sony godt tilby en liten nyhet i sin konsoller den påfølgende uken. Spartacus, tjenesten som kunne konkurrere xbox-spillpassdet ville endelig nærme seg.

avslørt av Bloomberg ved utgangen av 2021, spartacus-prosjektet Det vil bestå av å slå sammen PlayStation Plus- og PlayStation Now-abonnementer for å lage en enkelt tjeneste som gir tilgang til forskjellige spillkataloger. tre forskjellige pakker ville vært planlagt:

PlayStation Plus Essential, for €9/måned, med spill som tilbys hver måned, for eksempel gjeldende PS+;

PlayStation Plus Extra, for $13/måned, pluss en katalog med nedlastbare spill, inkludert Xbox Game Pass (uten skyen);

PlayStation Plus Premium, pluss strømmespill og retroklassikere.

Vi ventet på den, det ser ut til at den er i ferd med å ankomme ifølge Daniel Ahmad.

Bloomberg melder at Sony vil avsløre sin nye Spartacus-abonnementstjeneste neste uke. «Sonys nye tjeneste vil kombinere to av sine nåværende tilbud, PlayStation Now og PlayStation Plus» Historie kun i minibankterminal pic.twitter.com/eHl3gitYT1 —Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25. mars 2022

Generelt veldig godt informert, den kjente på nettverkene som ZhugeEX indikerer at Sony offisielt vil presentere sitt Spartacus-prosjekt neste uke. Det er imidlertid ikke spesifisert om avgangen planlegges rolig eller om det igjen vil være nødvendig med ventetid. Svar om noen dager.

