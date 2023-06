Xbox ønsker ikke å investere i virtuell virkelighet

Microsoft forsikrer oss: markedet er for lite til å være lønnsomt.

Hvis Facebook, HTC og Sony har investert hundrevis av millioner av dollar i virtuell virkelighet, holder andre aktører seg unna, som Microsoft, som alltid har hatt en veldig realistisk diskurs om denne teknologien.

Matt Booty, sjefen for Xbox Studios bekrefter det igjen denne uken: Microsoft og Xbox er ikke interessert i virtuell virkelighet.

«Vi håper det vil være et klientell for denne typen produkterforklarer Matt Booty til Hollywood-reporter. For sjefen for Xbox Games Studios må vi vente på at markedet utvikler seg før Microsoft investerer i det. Faktisk vil Microsoft gjerne se reell forbrukerinteresse for denne teknologien. Noen hundre tusen caps er ikke nok til å skape et massemarked.

Hvis Sony har klart å selge noen hundre tusen PSVR 2, er vi fortsatt langt fra suksessen til et tilbehør som førstegenerasjons Kinect, og det er det som utgjør forskjellen for Microsoft, som sannsynligvis ikke vil vurdere å ikke bli virtuell. virkeligheten før du ser ekte galskap. Og la oss innse det, til nå har VR-spilling hatt vanskelig for å slå gjennom. Svært få er de som har solgt mer enn en million eksemplarer. Til sammenligning husker Booty at Microsoft har mer enn 10 spill i sin førstepartsspillkatalog som har solgt mer enn 10 millioner eksemplarer…

