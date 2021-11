Xbox Series S kommer med Samsung 55-tommers 4K QLED-TV

Black Silver fortsetter på Cdiscounts selgerside og tilbyr et tilbud du ikke kan gå glipp av. Vi finner Samsung Q80A 4K TV (55 tommer) og Xbox Series-konsollen i pakken for under 1 050 euro mot basisen på 1 299,99 euro. Dette er en flott pakke for kameraer, spesielt siden denne TVen har HDMI 2.1-tilkobling og er perfekt integrert med neste generasjons konsoll.

Den franske forhandleren Cdicount selger en pakke som inkluderer en 2021 Samsung Q80A QLED TV og Xbox Series S. Alt for 1.049,99 euro Takk for den umiddelbare rabatten på 200 euro i tillegg til kampanjekoden på 50 euro. Å vite at TV-en alene ble utgitt for 2 1299 og Series S for 29 299, ville være en god ting å ta den!

Hva du bør huske om denne Samsung TV-en

Den har et 55 QLED-panel

4K 120Hz kompatibilitet med neste generasjons konsoll (HDMI 2.1)

Tizen OS er kompatibelt med AirPlay og de fleste SVOD-applikasjoner

Bonus: Tilbyr Xbox Series S-konsollen

I stedet for 1 299,99 selges den 55-tommers Samsung Q80A QLED 2021 TV-pakken med den neste Gen Xbox Series S-konsollen for € 1 099,99 på Cdiscount, og takket være koden ” 50 euro Hun sa Øker til 1 049,99 euro.

Merk at denne koden er gyldig innenfor de tilgjengelige grensene.

Samsung kunnskap

Samsungs Q80A 2021-modell legger vekt på tilbakeholdenhet og eleganse fra alle vinkler. Med det 55-tommers panelet er den elegante designen svært prisverdig, spesielt med de tynne skjermkantene. Midtfoten er spesielt praktisk for montering på et lite møbel. Den er høy nok til å skyve en lydplanke eller spillkonsollen din under den. Det er ingen tvil om kvaliteten på bildet, Samsung er vant til det. TV-en har et QLED-panel som støtter 4K UHD-oppløsning (3 840 x 2 160 piksler) og er kompatibel med HDR-standarden.

Hvis vi angrer på mangelen på Dolby Vision, vil vi overbevise oss selv med utmerket bildekvalitet, vakre variasjoner og vakker fargegjengivelse. Q80A drar også nytte av OTS (Object Tracking Sound), som er et 6.2.2 lydsystem som bruker høyttalere installert på tvers av platen for å gjenskape lyden på scenen. I tillegg utstyrer den koreanske produsenten sin TV med Q-Symphony-teknologi, som er fullt utnyttet med en kompatibel lydplanke for en bedre surroundeffekt. Samsung er ikke begrenset til det, og tilbyr et panel med 100 Hz Native Refresh for bedre flyt i alle situasjoner.

TV og grensesnitt designet for spillere

Denne TV-en er designet for spillere og tilbyr en superrask spillopplevelse med Super Ultravide Cameo-funksjonalitet, slik at du kan nyte et bredere skjermsideforhold. 21:9 til 32:9. I tillegg kan TV-en vise spill i 4K med en oppdateringshastighet på 120 Hz, takket være HDMI 2.1-porten. Så du kan spille mens du nyter ekstrem jevn action uten rykk på skjermen. Den er kompatibel med AMD Freesync Premium Pro og VRR, som kjemper mot hendelser som tearing eller screen tearing. Veldig praktisk for deg PlayStation 5, Xbox Series X. Og din PC.

Til slutt tilbyr Samsung Smart TV-systemet mange enkle funksjoner. Du kan for eksempel dele skjermen mellom to kilder for å se en fotballkamp og en YouTube-video samtidig. Vi ser åpenbart klassiske apper som Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, MyCanal. TV-en er kompatibel med Google Assistant, Alexa og PixP. Hvis du vil streame innhold direkte fra en Apple-enhet, kan du stole på AirPlay 2.

Gir Xbox Series-konsoll

Så la oss søke Xbox Series X. Eller vi kan glemme at PS5 hadde en andre konsoll i lommen for denne generasjonen: S-serien. Litt mindre kraftig enn Series X, den kan fortsatt kjøre de samme spillene. Den skiller seg ut i sin design som er veldig kompakt på grunn av mangelen på diskspiller. Så det er nødvendig å gå gjennom butikken for å spille Microsoft-spill. Denne konsollen gir tilgang til spillpasset, og gir Microsoft tilgang til dusinvis av spill for et lite månedlig abonnement. I dag er det et must for Xbox-eiere, men vær oppmerksom på at Game Boss-spill er tilgjengelig på PC. Ett abonnement for begge maskinene, avhengig av tittel og dine preferanser.

