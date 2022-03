Xbox Series X|SA har allerede overgått Xbox One i Japan

Microsoft har tradisjonelt hatt problemer med å selge Xbox-konsoller i Japan, men en ny rapport fra Weekly Famitsu magazine og oppdaget av CVG avslørte at selskapet har hatt positiv fremgang i det siste.

De samlede salgstallene for de fire generasjonene av Xbox-konsoller som selges i Japan er nå rundt 2,3 millioner enheter totalt, og mesteparten av dette antallet går til Xbox 360-generasjonen Xbox Series X-konsoller | S har allerede solgt mer enn Xbox One-generasjonen etter å ha vært tilgjengelig i mer enn et år etter den opprinnelige verdensomspennende utgivelsen, en imponerende bragd takket være faktorer som den pågående pandemien og halvledermangelen. Teknisk sett setter dette for øyeblikket Xbox Series X- og S-konsollene på nivå med Nintendo Virtual Boy-salg i Japan i tillegg til.

Med mer enn 142 000 solgte enheter til dags dato, har Xbox Series X|S fortsatt en lang vei å gå før den overgår salgstallene til den originale Xbox eller Xbox 360, sistnevnte drevet av eksklusive spill som The Last Remnant og Blue Dragon når den er i utgangspunktet tilgjengelig.

I følge Famitsu er konsollsalget for hver generasjon:

Xbox — 474 992 enheter

Xbox 360 — 1 616 128 enheter

Xbox One – 114 831 enheter

Xbox Series X|S: 142 024 enheter

Og de bestselgende Xbox-titlene i Japan er:

Dead or Alive 3 (Xbox) – 271 149 solgte enheter

Star Ocean 4: The Last Hope (Xbox 360) – 208 521 solgte enheter

Tales of Vesperia (Xbox 360) – 204 305 solgte enheter

Blue Dragon (Xbox 360) – 203 740 solgte enheter

The Last Remnant (Xbox 360) – 154 493 solgte enheter

Sony og Nintendo dominerer fortsatt det japanske spillmarkedet, med Nintendos hybridkonsoll som har solgt mer enn 20 millioner enheter i det landet alene siden lanseringen for fem år siden. PS5, som også møtte utsolgte problemer, klarte seg forutsigbart mye bedre enn Xbox Series X | S, etter å ha solgt mer enn en million enheter så langt.

Globalt solgte Sony 17,3 millioner PS5-konsoller per 31. desember 2021, mens Microsoft antas å ha solgt rundt 12 millioner Xbox Series X-konsoller | Ja til nå.