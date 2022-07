Xbox-skyspill-spill lander på nye Samsung TV-er

Dette kan være fremtiden for videospill som spilles her. Det er Samsung Bruk Gaming Hub på alle de nye 2022-TV-ene I tillegg til den nye Smart Monitor. Denne spillhuben samler alle funksjoner relatert til videospill, for eksempel tilgang til HDMI-tilkoblede konsoller. – Eksklusivt – Xbox Cloud Gaming fra Microsoft. Det er dette siste tilbudet som virker mest interessant for øyeblikket, da det gir tilgang til et stort antall spill for rundt €13 per måned (Xbox Gamepass Ultimate). For tiden er Rute For eksempel tilbud Assassin’s Creed Origins, Farcry 5, Skyggen kommer tilbake, Umbri, blant oss, Aragami 2, ARK: Ultimate Survivor Edition, Battlefield 14 og V, Skitt 5, Forakt, Kanten på glasset I tillegg til alle Microsoft-spill (Forza Horizon, Krigsmateriell, Halo, Fly simulator) Spilltilbud inkludert Stadia (€9,99/måned) og Udomik (€6,99 per måned) er mindre imponerende, mens bare GeForce Now tilbyr det Spill spill som allerede er kjøpt på Steam eller Epic (Gratis 1 time/økt, €9,99/måned 6 timer/økt, €19,99/måned RTX3080 8 timer/økt).

Samsung 2022 TV-er og smartskjermer støtter Bluetooth og kablede kontrollere ved å koble til en ledig USB-port. Den samme lille klarheten, for å spille, trenger du en Samsung-konto, en viktig betingelse for å koble til forskjellige plattformer… Gaming Hub er tilgjengelig med fastvare 1302.5. Oppdateringen skal skje automatisk. Ellers kan du alltid prøve lykken ved å tvangssjekke for oppdateringer. Et annet hinder er at tilgang til skyspill ikke er verdensomspennende. De nordiske landene er ekskludert, og det er noen få andre land for rettighetsforvaltningsspørsmål.

For de som lurer på hvordan en TV eller skjerm kan spille neste generasjons videospill, er svaret enkelt: de kan ikke. Cloud gaming lar deg spille på en ekstern konsoll og bare sende bildet til TV-en. Selskaper som spesialiserer seg på streaming av videospill har jobbet hardt for å redusere forsinkelsen mellom handlingen som utføres på kontrolleren og dens refleksjon på skjermen, slik at spill i dag kan spilles så lenge det er en god internettforbindelse (fiberoptikk). Bildekvaliteten synker noen ganger litt, det samme gjør flyten, men totalt sett er opplevelsen god, veldig bra (se våre tester GeForce nå Og Stadia)

Fremover planlegger Samsung også å integrere Amazons Luna-tjeneste, og porte Gaming Hub til sine eldre TV-er (noen 2021 Qled- og Neo Qled-modeller).