Xboxer kan nå kjøre PC-spill med GeForce Now-støtte

Det er nå mulig å spille PC-spill på Xbox med GeForce Now via Edge-nettleseren.

Forrige uke kunngjorde Nvidia en stor maskinvareoppdatering med introduksjonen av SuperBot Supercomputers for GeForce Now-skyspilltjenesten. Disse har en kraft på 39 betalops og gir brukerne den samme spillopplevelsen som å bruke RTX 3080.

I tillegg til denne kunngjøringen har Nvidia gjort Microsoft Edge-nettleseren kompatibel med GeForce Now. Kiss Cool-effekten av denne kunngjøringen er at Xbox One-, Xbox Series X- og Xbox Series S-konsollene alle har Edge-nettleseren, så tjenesten er tilgjengelig på dem. Verge-reporter Tom Vern beviste på Twitter at alt virkelig fungerer.

Fra og med i dag kan GeForce Now og spillene dra nytte av Xbox, Steam, Epic Games eller GoG. Utviklet for å være kompatibel med Edge-mus og tastaturer til Xbox. Dette vil tillate spillere å glede seg over emner som ikke er kompatible med kontrollerene. Noen feil har blitt rapportert, for eksempel uforsiktig åpning av det virtuelle tastaturet, men dette kan fikses med oppdateringer.

Det er et gratis tilbud begrenset til én times økt for å teste tjenesten. To tarifftilbud tilbys da: tilgang til 50 € til 6 timers økter i 6 måneder og 1080p ved 60 fps og 100 € andre tilbud for 6 måneder RTX 3080s, 8 timers økter med tilgang til strøm tilsvarende 8 og 1440p 120fps.

Kvaliteten på tjenesten avhenger av størrelsen på internettforbindelsen din, så vi anbefaler på det sterkeste at du prøver gratistilbudet før du legger hånden i lommeboken.