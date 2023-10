XCMG arrangerer et globalt arrangement dedikert til trening

Dette er XCMGs første spesialiserte treningsarrangement for å støtte et globalt forhandlernettverk. Omfanget av opplæringen dekker XCMGs topp 10 bransjer som tungt utstyr, gravemaskiner, veimaskiner, høvler, tårnkraner, beltekraner, fundamenteringsmaskineri, gruvedrift og totalt 53 nye produkter i 24 kategorier.

XCMG treningseksperter fokuserte på å gi tekniske høydepunkter, standardiseringsfordeler, markedsintelligens, praktisk drift, vellykkede saker og andre nye produkter, noe som i stor grad hjalp teamenes markedsføringsforhandlere med å forbedre produktkunnskapen og promoteringsferdighetene deres.

Mer enn ti sentrale medlemmer av markedsføringsteamet deltok i online treningsøkter i Davao, Filippinene. James Fong, leder for lokale distributører, sa at arrangementet ga dem en bedre forståelse av XCMGs nye produkter og økte selvtilliten deres til å utforske markedet ytterligere sammen. «Ta USA-regionen som et eksempel, har vi sett en økende mangel på talent i anleggsmaskinsektoren de siste to årene. Når det gjelder kompetanseheving i byggebransjen og organisering av arrangementer for å hjelpe til med kompetanseheving, må vi som produsenter også ta beslutninger. Bransjens perspektiv for å forbedre industriens vekstpotensial og kapasitet,» sier Yang Dongsheng, administrerende direktør og president i XCMG.

21. august avduket XCMG sin første utenlandske treningsbase i India. Plassert ved fabrikken i India, kombinerer plattformen teoretisk og praktisk utdanning med merkevare- og produktutvikling, serviceferdigheter og markedsføringstrening for å skape godt avrundet talent. Som et regionalt opplæringssenter for XCMG gravemaskiner i Sør-Asia, trener stedet lokale kunder og servicepersonell for å støtte utstyrsdrift, vedlikehold og dekommisjonering. For å fremme XCMG-utgravninger i det indiske markedet, fokuserte XCMG India ikke bare på behovene til lokale kunder, men introduserte også modne opplæringsmodeller fra en integrert handelsskole.

Ved innvielsen av opplæringsplattformen sa Tu Hui, daglig leder for XCMG India, at å ta i bruk en lokal tilnærming til å administrere utdanning og kurssertifisering vil ytterligere øke XCMGs markedsandel og produktapplikasjonsverdi i India og regionene. og skape et «1+N treningsnettverk» sentrert om India. Denne opplæringsplattformen vil bringe høyt kvalifisert talent til det internasjonale markedet og gi sterk støtte til XCMG.

Samtidig organiserte XCMG også opplæringskurs for Gabon-forhandlere og kunder i Afrika. I fremtiden vil XCMG aktivt engasjere sine datterselskaper i India, Indonesia, Brasil, Saudi-Arabia og andre steder for å organisere treningsøkter for forhandlere, som dekker produkter, tjenester, markedsføring, drift og ettersalg. Gi og støtt forhandlerteam til å utvikle omnikanal, personlig tilpassede og full dekningssystemfunksjoner.