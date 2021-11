Xiaomi: Android 12 kommer i rundt 60 smarttelefoner

Xiaomi har vært en suksess over hele verden. Vi ser nøye etter 240 millioner Redmi Note-salg over hele verden. Fordi det kinesiske selskapet ønsker å skjemme bort brukerne sine, I dag får vi vite at 60 smarttelefoner vil dra nytte av den store Android 12-oppdateringen. Husk at i august i fjor kunngjorde Xiaomi 70 kompatible modeller: listen ser ut til å ha blitt revidert nedover. POCO datterselskap telefoner er også en bekymring. Merk at listen nedenfor ikke er offisiell, men publiseres gjennom en konto dedikert til selskapet. Dette er Xiaomis internt testede smarttelefoner, så antallet vil øke.

Liste over Android 12 Interne Android 12-testenheter fra Redmi Note 10 JE (iris), Redmi Note 11 Pro / Pro + (pissarro), Xiaomi 11T (agat), Xiaomi 11 Lite NE (lisa), Xiaomi CIVI (Mona) Redmi Note 10S (Rosmarin) lansert. Denne listen ble oppdatert 2. november 2021. pic.twitter.com/yf7upOV8KU – Xiaomiui | Xiaomi og MIUI News (xiaomiui) 2. november 2021

Den publiserte listen inkluderer to dusin enheter som vil dra nytte av den lukkede betaversjonen. Det er tre dusin interne beta-forsøk som beskrevet i denne tabellen. Mi 11 og Redmi K40-serien begynner allerede å få Android 12 (vi ser for oss Xiaomi 12, Avslørt av en lekkasje, Vil også ha nytte av det når det er utgitt). Overraskende nok går noen smarttelefoner veien til: Mi 9, Redmi K20, Redmi 9-grenser eller eldre POCO-modeller. Det ser ut som Xiaomi Ønsker for tiden å fokusere på flaggskipene sine. Dette resultatet er ikke overraskende ettersom de er populære smarttelefoner og mange brukere ønsker å nyte Android 12 raskt.