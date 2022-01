Xiaomi Lance Son Mi Smart Projector 2, kompakt hjemmekino

Det kinesiske merket har i dag introdusert sin nye Mi Smart Projector 2, en liten og kraftig videoprojektor rettet mot filmelskere.

Med sikte på å gjøre seg selv til et lerret for alle de som ikke ønsker å forlate komforten i stuen, har Xiaomi presentert sitt nye i dag. Mi Smart Projector 2, En liten videoprojektor er i stand til å tilpasse skjermen til selv små intervaller Opptil 120 tommer diagonalt i full HD. Med en vekt på 1,3 kg og 13 cm kube per side, tilbyr enheten (bare) 1920 x 1080 piksler oppløsning, og lover å gjøre enhver serie til et unikt prosjekt.

Du trenger ikke å justere bildet

Med sin XXL-design tilbyr Mi Smart Projector 2 også Automatisk korrigering av prosjektskjerm i alle retninger, Som vil vise stående bilder på veggoverflaten i løpet av noen få sekunder. En ren og perfekt justert gjengivelsesgaranti garanterer merket, som også er avhengig av sin integrerte høyttaler. Sistnevnte gjør det ikke bare mulig å bruke en videoprojektor uavhengig for å se en film eller serie,Uavhengig tilkoblet lydhøyttaler, Ved å koble direkte til smarttelefonen.

På lydsiden tilbyr Xiaomis nye projektor også Dolby Audio-kompatibilitet, som garanterer klar og rask lyd. Fjernkontrollen, som integreres med Google Assistant, lar deg navigere mellom ulike tjenester i grensesnittet og styre stemmen til ulike IoT-enheter koblet til hjemmenettverket.

Android TV uten TV

En annen nøkkelfunksjon ved Mi Smart Projector 2 er at enheten fungerer logisk under Android TV, Dermed lar brukerne bruke alle sine Android-tjenester i ett enkelt grensesnitt. Akkurat som den klassiske smart-TVen kan du få tilgang til Spotify, Netflix, Amazon Prime eller YouTube direkte.

Forventet i januar vil Xiaomi Mi Smart Projector 2 snart være tilgjengelig på merkets offisielle nettsted og hos noen autoriserte forhandlere. Telling vil være nødvendig Omtrent 600 Vi håper å kunne gi deg en enhet som er i direkte konkurranse med Samsung Freestyle projektor, Koster fortsatt nesten 400 400.

Finn Mi Smart Projector 2