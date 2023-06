Xiaomi lanserer sin nye Mi Box

Det kinesiske selskapet oppdaterer Mi Box S ved å tilby forskjellige forbedringer. Blant disse kan vi fremheve passasjen under Google TV og en forbedring i kraft.

I oktober 2018 lanserte Xiaomi Mi Box S, en liten boks som tillot deg å forvandle TV-en din til en Smart TV. Fem år senere lanserer det kinesiske selskapet nå en ny versjon av sin tilkoblede boks.

Kalt Xiaomi TV Box S 2nd Gen, har enheten nesten samme estetikk og dimensjoner (95,25 x 95,25 x 16,7 mm). På baksiden finner vi en lydutgang, en HDMI 2.1-port og en USB 2.0-port.

Innhold kan sees i 4K UHD (3840 x 2160 piksler) og videoutgang er opptil 4K med 60 bilder per sekund. Den tilkoblede boksen støtter imidlertid ikke streaming i 8K eller ved 120 Hz. TV Box S 2nd Gen støtter også Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos eller til og med DTS-HD.

Når det gjelder kraft, er den tilkoblede boksen forbedret sammenlignet med forgjengeren med 4 Cortex-A55-kjerner og Mali G32 MP2 GPU. Når det gjelder lagring, endres ingenting, vi finner alltid 2 GB RAM og 8 GB lagring.

Hovednyheten til denne andre generasjonen er utvilsomt passasjen under Google TV. Dette lar deg dra nytte av det klare grensesnittet laget av Google. Merk at Chromecast også er med i spillet for strømming av innhold fra smarttelefonen din.

Når det gjelder fjernkontrollen er den nesten identisk. Imidlertid gir de nye knappene nå direkte tilgang til Netflix, Prime Video, YouTube og alle installerte apper. Når det gjelder tilkobling, skjer kommunikasjon via Wi-Fi 2.4 eller 5 GHz og Bluetooth 5.2.

Til slutt selges Xiaomi TV Box S 2nd Gen for 69,99 euro, som forgjengeren. For en gangs skyld er det ingen prisøkning, det kan vi påpeke.

