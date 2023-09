Xiaomi løfter sløret på sin nye tilkoblede klokke

For sin nye tilkoblede klokke har Xiaomi droppet operativsystemet (delvis) og byttet til Wear OS, et operativsystem utviklet av Google. Dessuten integrerer denne tilkoblede klokken ulike funksjoner relatert til sport og velvære.

Xiaomi har avduket sin nye tilkoblede klokke: Xiaomi Watch 2 Pro. Det er nok å si at den ønsker å trå på tærne til sine to hovedrivaler, Google med Pixel Watch og Samsung med Galaxy Watch 6.

Hovedendringen i denne nye tilkoblede klokken er i operativsystemet. Faktisk har Xiaomi (delvis) droppet MIUI-klokke OS for å bruke Googles Wear OS-plattform. For å være mer presis lar den kinesiske produsenten brukere få tilgang til Google Maps, Google Wallet eller WhatsApp eller Spotify mens de bruker noen av egenskapene til grensesnittet.

Xiaomi Watch 2 Pro har en 1,43-tommers AMOLED-skjerm og en roterende ramme. På strømsiden har den tilkoblede klokken en Snapdragon W5+ Gen 1-brikke og 2 GB RAM. Vi ser også 32 GB lagringsplass.

Når det gjelder autonomi, har Xiaomi integrert et 500 mAh-batteri i sin nye tilkoblede klokke og garanterer 65 timers autonomi for Bluetooth-versjonen og 55 timer for 4G-versjonen.

Selv om vi ikke er den første tilkoblede klokken som spesialiserer seg på sport, tilbyr Watch 2 Pro mer enn 150 sportsmoduser og en rekke helse- og velværerelaterte funksjoner. Eiere av Watch 2 Pro kan spore søvnen og måle hjertefrekvens eller oksygenmetning i blodet. Vi ser også en temperatursensor og kroppssammensetningsovervåking.

Til slutt lar mikrofonen deg sende meldinger og ringe.

Xiaomi Watch 2 Pro er tilgjengelig for 269,99 euro for Bluetooth-modellen. Når det gjelder eSIM-versjonen, starter prisen på 329,99 euro. To farger er tilgjengelige: helsvart eller en sølvmodell med brun stropp.

