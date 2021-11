Xiaomi Mi 10 Lite Hot Deal: 23 % rabatt på ultrakraftig 5G-telefon

Vi kan aldri si at det er nok. På telefonimarkedet skjer det ingenting! Nå dominerer ikke Apple og Samsung bransjen. Nye konkurrenter dukker opp med enorm suksess. Vi ser Xiaomi blant de mest populære selskapene de siste årene De siste tallene beviser meteorittfremgangen. Jeg må si at selskapet tilbyr de beste smarttelefonene til uslåelige priser. Dette gjelder spesielt for Mi 10 Lite, 5G-telefonen og det sjenerøse tekniske arket. Den gode nyheten er at denne modellen nå drar nytte av en sjenerøs 23% rabatt!

I skrivende stund synker Mi 10 Lite 5G fra 399 euro 309 euro 23 % god reduksjon. I tillegg til denne ødelagte prisen, drar smarttelefonen nytte av kampanjekodene du kan se Denne adressen. Når det gjelder funksjoner, er denne modellen av Xiaomi tung. Den har en 6,57-tommers AMOLED-skjerm, Snapdragon 765G-prosessor, 128 GB stor lagringsplass, et 4160 mAh batteri med 20W hurtiglading eller en firedobbel fotosensor. Dette er en av de mest tilgjengelige 5G-smarttelefonene! Hvis du ser etter mer kraft, Mi 11 Lite 5G drar også nytte av rabatten.