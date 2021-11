Xiaomi presenterer den perfekte teknologien for videospill

Xiaomi har aldri vært så vellykket, klar til å gjenvinne den ledende tronen på telefonimarkedet i hendene på Samsung. Og i dag introduserer det kinesiske selskapet en perfekt ny teknologi for spillere: Loop LiquidCool-teknologi. Løftet om mange forbedringer for smarttelefonene dine: vi snakker om et slankere design uten at det går på bekostning av teknisk ytelse. Designet presentert av Xiaomi avslører en Tesla-ventil som garanterer en enveis varmestrøm rundt telefonen. Varmen går ikke lenger opp og dobler kjøleribbens kapasitet til standardmodeller. Videoen nedenfor viser forestillinger med Genshin Impact.



Vi oppdager Genshin innvirkning ved 60 fps ved maksimale innstillinger på en Mix 4 og ytelse på en andre smarttelefon utstyrt med teknologien Loop LiquidCool. En gevinst på 8 grader ble oppdaget under en 30 minutters test. Xiaomi, inkludert 60 smarttelefoner vil dra nytte av Android 12-oppdateringen, snakket på bloggen sin om denne nyheten komponert ” en fordamper, en kondensator, et ladekammer, et gass- og væskerør “. Det kinesiske selskapet spesifiserer at den nye teknologien når sine smarttelefoner fra midten av 2022. Gode nyheter for spillere!