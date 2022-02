Dot ‘chusis noir avec des reflets bleutés, Xiaomi Redmi Note 9 Pro est actulelement forslag pack pack Prix rduitit à la Fnac med armbånd koble Mi Smart Band 5. , ainci que 6 Go de RAM. Registrer alle donasjonene dine over 64 Go-aksjer internt, eller sett inn en handlevogn microSD-dyne med en maksimal kapasitet på 512 Go. Full HD +, Redmi Note 9 Pro måler 6,67 poser, altså 16,94 cm. Ce dernier har en sertifisering TÜV Rheinland som garanterer en fileksponering i Lumière bleue. Pendant les soldes, la Fnac du foreslår smarttelefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro med armbånd koble til Xiaomi Mi Smart Band 5 for 199 euro med en remiks på 43 % .

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro + le armbånd Mi Smart Band 5 à -43 %

Redmi Note 9 Pro er en smarttelefon 4G med dune struktur dobbel-SIM. Hent app-favorittene dine i Google Play Store og via Different Platform Associations-systemet på Exploit Android 10.0. For å ta bilder eller registrere videoer i 4K har du laget fire quizer. Alternez har et kamera på 64 MP, ultra grand-angle på 8 MP, makro på 5 MP og caps på opptil 2 MP. Garantert 2 år, denne smarttelefonen er utstyrt med litium-polymer med to batterier med 5020 mAh, kompatibel med en ladehastighet på 30 W. De fire ladningene på fire ladninger er en modulhastighet på 33 W. Xiaomi Redmi Note 9 Pro har alle nomreux autentiske verktøy i Bluetooth, Wi-Fi og NFC.