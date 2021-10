Xpeng P7 offisielt lansert i Norge

Noe lovet, grunn: Etter en lang båttur fra Kina kommer de første Xpeng P7-ene til Norge.

Veldig populær på sin egen markedsplass Xpeng Drømmen om å erobre Europa. Etter første forsøk i Norge med G3 SUV, har produsenten Setter bordet på igjen med sin P7 sedan Med interessante spesifikasjoner.

Som vi forventet ved å søke på merkevarens nettsted på forhånd, tilbyr Xpeng ytelses- og RWD Long Range-versjonene av sin elektriske sedan. De er utstyrt med et 80,9 kWh batteri i begge posisjoner, som kan levere henholdsvis 470 km eller 530 km autonomi.

En merkelig vingeversjon av P7 er også tilgjengelig

I tillegg til disse vanlige versjonene er det også den nye P7 Wing-versjonen, som skiller seg ut med sine Eltra-dører og et utvalg av lyse farger. Det kreves en mekanisk ytelseskonfigurasjon med to elektriske motorer for å nå hastigheter på 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

Den kinesiske produsenten Xpeng P7 indikerer allerede at den er tilgjengelig på 17 steder over hele landet. Den tohjulsdrevne versjonen åpner for 447 820 kroner (000 46 000). Ytelsen handles til 507 820 NOK (51 100), mens du må legge til en generøs utvidelse for å kjøpe Wing til 599 900 NOK (61 600).