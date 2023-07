Yamaha overrasker med XSR900 DB40 Prototype

Tidligere i år introduserte Yard XSR900 RACER Parts and Built for CafeRacersofInstagrams spesialserie fra 1980-tallet for godt. Yamaha Goodwood avduket sin XSR900 DB40-prototype på Festival of Speed. Kan vi forvente en kommersiell versjon snart?

XSR900 DB40-prototypen reflekterer kombinasjonen av Yamahas rike racinghistorie og toppmoderne teknologi, i tråd med merkets Sport Heritage-filosofi. Tidligere Grand Prix-rytter Niall Mackenzie, som konkurrerte for Yamaha Marlboro-teamet på YZR500 i 1989, fortsatte med å sykle for Yamahas i tre år på rad på begynnelsen av 1990-tallet, og piloterte først XSR900 DB40-prototypen.

Deltaboks

Navnet «DB40» refererer til 40-årsjubileet for DeltaBox Act, en kombinasjon av ordet «Delta», den fjerde bokstaven i det greske alfabetet, gjenkjennelig på sin trekantede form, og «boks», det engelske ordet for boks.

Faktisk, sett fra siden, er deltaboksrammen dannet av en trekant som forbinder rattstammen med svingarmens dreiepunkt, mens tverrsnittet er kasseformet. Denne forbindelsen mellom de to punktene gjør det mulig å oppnå optimal stivhet og tilbakemelding, to elementer som aldri kan neglisjeres i konkurranse.

Yamaha introduserte Deltabox-chassiset i 1982 på sin YZR500 OW61 Grand Prix-motor, mens dens første opptreden på en produksjonsmotorsykkel tre år senere, TZR250, bar motorkarakteristikkene fra fabrikken YZR. Deltabox er blitt synonymt med Yamahas supersportmodeller, inkludert den revolusjonerende R1, som ble lansert for 25 år siden i år.

Eksemplarisk XSR900 DB40

En moderne versjon av dette deltabox-chassiset, DB40 Prototype har den populære 890cc CP3-motoren. XSR900. Som tanken, forresten. For resten gjenkjenner vi utvalget av deler nevnt ovenfor. For å fullføre bildet er armbåndsstyret montert på den fullt justerbare gaffelen bak den halve kåpen. Fairingen er tydelig påvirket av TZR250, men kjennere kan oppdage et snev av FZR400.

Det er ikke lenger et spørsmål om vi noen gang vil se DB40 i produksjon, men når. Når du allerede har en rigg og gjør deg bryet med å lage et komplett utvalg av tilbehør, er de tunge løftene unnagjort. En sak som skal forfølges!