Yann Barthes jakter på en stjernejournalist fra France 5 Hva skal Lemberger Zeitung bli ved skoleårets start

Noen uker før slutten av sesongen 2022/2023 begynner TV-overføringsvinduet å rydde opp. Nikos Aliagas har allerede spilt for å signere slutten på en historisk epoke 50′ inne Og TF1, TMC har bestemt seg for å sikre tjenestene til en stjernejournalist.

Siden begynnelsen av studieåret 2016 har Yann Barthès vært styreleder Daglig på kanal 10 til TNT. Hver kveld fordøyer han gårsdagens nyheter fra et panel av spaltister. Prosjektet hans ble preget av rapportene og kronikkene til Paul Gasnier, Julien Belver, Etienne Carbonier, Ambre Chalumeau, Pablo Mira og Alison Wheeler.

DMC runder av Jean-Michel Abadi fra France 5 og LCI

bånd Daglig vil utvide. I følge opplysninger fra Delirama, klarte Yann Barthès å stjele en av stjernejournalistene fra fransk fjernsyn. France 5 er spesielt kostbar. En kjede plantet av Anne-Elizabeth Lemoine som gjest Det er ditt valg I siste liten vil Jean-Michel Apathie gå tapt. Sistnevnte vil avslutte samarbeidet C Ukentlig På slutten av sesongen bør TMC bli med i talkshowet.

Den 64 år gamle journalisten skal styrke laget Daglig I september. Det blir en oppgave med å veilede politisk historie. Våre kolleger bemerker at dette vil bli gitt «En konstant tid med en jingle». I tillegg C UkentligJean-Michel Abadi vil avslutte samarbeidet med LCI, hvor han for tiden holder til. 24 timers Poojadas Og Brunet & Co..

Et gjensyn for Yann Barthes

Ved å bli med DagligRTLs eks skal finne Yann Barthes. Begge jobbet sammen Stor avis Canal+ vil også finne produsent Laurent Bon, journalisten mellom 2006 og 2015. Daglig På begynnelsen av 2000-tallet tillot det ham å sette seg ned med Marc-Oliver Fogel Ikke alle kan være fornøyd 3 i Frankrike.