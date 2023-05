Yannick Noah feirer sine 63 år i Kamerun sammen med sønnen Jolukas

Yannick Noah var i Kamerun for å feire sin 63-årsdag, hvor han bor det meste av året. På denne festdagen, 18. mai, kunne han telle i nærvær av sønnen Jolukas. Mens de andre barna hans ikke så ut til å være med på turen, unnlot de ikke å dele noen suvenirbilder på sine respektive sosiale nettverk for å få farens oppmerksomhet.

Yannick Noahs 26 år gamle datter Jenaye hypnotiserer Chanel-showet i Los Angeles

Den tidligere tennisspillerens yngre bror Jolukas Nova (18) har lagt ut noen bilder med faren sin. I badetøy utnytter de to den kamerunske solen. Isabelle Camus og Yannick Noahs sønn undertekst et bilde: «63rd Dad. Jeg elsker deg »

Hans eldste sønn Joachim (38) ville ønske faren sin gratulerer med dagen. Sammen med et bilde av den hvilende far-sønn-duoen, skrev modellektemannen Laise Ribeiro: «Gratulerer med dagen pappa. Fortsett å være en inspirasjon, jeg elsker deg. »

Suvenirbilder av døtrene hans

Døtrene til «Angela»-oversetteren har også fordypet seg i arkivene sine for å dele noen opptak. Elijah, 27, delte et bilde på sin Instagram-historie av ham som holder hender med Yannick Noah på en tennisbane. Søsteren hennes Jenaye (26), som ble født i idrettsutøverens fagforening med Heather Stewart-White, la også ut et ømt øyeblikksbilde fra barndommen. Modellen, som tilbringer tid med rapperen G-Eazy, dukker opp i farens armer. Honorerte ved neste utgave av Roland-Carros er også faren til Yelena (37), som i likhet med Joachim ble født fra romantikken med Cecilia Rode.