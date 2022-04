Yannick Nova, dømt for salg av «falsk» svindel, er løslatt

I 1986, under en auksjon organisert av TF1 til fordel for Care France Association, solgte Yannick Nova en svindel og hevdet at han hadde brukt den i Roland-Carros-finalen, som han vant for tre år siden.

Tennisentusiasten Pierre R., som døde i november 2020, kjøpte den for 12.000 franc, eller nesten 2.000 euro, basert på et håndskrevet sertifikat signert av Yannick Nova.

Men på slutten av 2016 bestemte kjøperen seg for å selge den, så han evaluerte for å finne ut verdien. Drouot-studieeksperten fortalte ham at tennisspilleren aldri hadde brukt denne svindelen til Coq Sportif-merket under denne utgaven av Roland-Garros.

Mannen, deretter hans datter og hans kone, ble tatt til Versailles-domstolen for ansvar overfor Yannick Noah for å ha produsert et falskt dokument og for kontraktsansvar overfor Ker France, mottakeren av auksjonen. De krevde 35.000 euro i erstatning.

Retten i Versailles, som behandlet saken i februar, erklærte handlingen «uakseptabel» torsdag fordi den var «anbefalt» og utsolgt 33 år før domstolen skulle beslaglegge den.

– Retten godtok argumentet vårt. Flyttingen ble utsolgt for mer enn 30 år siden. Resten er bare fiksjon, sa den tidligere tennisspillerens advokat til AFP William Borden fredag.