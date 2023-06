Yaya Toure har allerede imponert alle på Standard: «Hans ankomst er åpenbart et pluss»

Bortsett fra Carl Hofkens, kunngjorde Standard de Liège også ankomsten av Yaya Toure på benken. Den tidligere Manchester City- og FC Barcelona-spilleren blir Hofkens» T2.

Denne onsdagen presenterte Standard Carl Hofkens for pressen. Uunngåelig snakket også tidligere Brugeois og sportsdirektør Fergal Harkin om ankomsten til Yaya Touré i staben.

Toure vil møte sin første utfordring som førstelagsassistent, med mye erfaring som spiller på toppnivå. Han kan virkelig stole på støtten fra Harkin og hans fremtidige kollega.

«Vi snakket om det med Fergal, vi ser etter noen som kan gi oss mye og jeg tror Yaya kan utvikle spillere med sin høye erfaring. Han ønsker også å utvikle unge spillere. Hvis alle i klubben har viljen til å forbedre hver dag, vi kan nå langt. ,» erklærte Hofkens. RTBF.

«Det er alltid flott å ta med sin erfaring som tidligere spiller, men det er to forskjellige roller. Yaya var en spiller på veldig høyt nivå og han har et ønske om å gå opp og forbedre seg i denne nye rollen. Ankomsten hans er selvsagt et pluss. »