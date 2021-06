Yenen falt 6% mot dollar på grunn av den globale handelsutviklingen

Etter hvert som den globale økonomiske utvinningen fra coronavirus får fart, ser det ut til at Japan står stille med, mens valutaen synker.

Yenen har allerede falt rundt 6% mot dollaren i år, den verste ytelsen blant G10-valutaene, ettersom globale markeder forbereder seg på å begynne å øke renten nesten overalt unntatt Japan.

For de fleste land vil en retur til det normale bety vekst og en nedgang i monetære ekstremer. Men i Japan har deflasjon og krisesituasjoner allerede vært og vil forbli normen. Etter hvert som gapet med omverdenen utvides igjen, vil japanske investorer utvide søket etter inntekter i utlandet, ettersom selskapene søker å utvide seg i fusjoner og oppkjøp i utlandet, noe som øker presset på valutaen.

“Fjoråret har vært litt uberegnelig, og vi er nå tilbake til normal programmering,” sa Mark Grant, global sjefstrateg i B Riley Securities, som forventer at yenen vil falle ytterligere mot euro og dollar. “Japan sitter fast. Det svarer bare ikke så raskt som det er økonomisk. Amerikas forente stater Eller Europa for å overvinne epidemien. “

Strateger i Tokyo bemerker at yens svakhet nå er mer uttalt mot valutaene til ressurseksportører som Canada, Norge, Australia og New Zealand. De forventer at dette vil fortsette til dollaren styrker seg senere i år og utøver sin dominans over yenen.

“Japan har et grunnleggende problem med lav inflasjon og ingen forventninger om høyere priser, og det kommer ikke til å løses snart,” sa Yujiro Goto, leder for valutastrategi i Nomura Holdings. Goto, som forventer at yenen vil falle til 112 per dollar i år og til 115 yen innen utgangen av 2022, sa at han ble sitert rundt 109,25 i Tokyo tirsdag.

Landets kjerne forbrukerpriser har vært negative siden august i fjor, bemerket Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda i en fersk rapport I et intervju om at Bank of Japan vil fortsette med sin veldig enkle policy å bevise 10 års avkastning nær 0%.

Derimot sa Fed-tjenestemenn at de kunne begynne å diskutere alternativer Fremtidige tapere på kommende møter. Bank of Canada har begynt å kutte obligasjonskjøp, Norges sentralbank er på vei til å øke renten i år, og forventningene fra Reserve Bank of New Zealand antyder at det kan følge etter i 2022.

Masafumi Yamamoto, sjefvalutastrateg i Mizuho Securities, forventer at investorer fortsetter å favorisere pund, kanadiske dollar og newzealandske dollar mot yen. Fallet mot den kanadiske dollaren har allerede nådd mer enn 10% i år.

Mens meningene er forskjellige om hvilke valutaer som vil forbli sterkere mot yenen, dukker det også opp forventninger om bredt baisspress på valutaen i investorposisjoner. Hedgefondssatser på yenens nedgang er nær de høyeste nivåene siden begynnelsen av 2019, og kapitalforvalteres spill på et valutarally er nær de laveste nivåene siden mars 2020.

Fondstrøm fra fusjoner og oppkjøp øker yens lavere eksponering, sa Shusuke Yamada, leder for japansk valuta- og valutastrategi i Bank of America i Tokyo.

Direkte offshore investeringer, inkludert fusjoner og oppkjøp, økte nesten 30% i første kvartal i fjor da Japans økonomi trakk seg sammen, ifølge myndighetsdata.

For å være sikker, ikke alle forventer at valutaen fortsetter å svekkes. Medianprognosen utarbeidet av Bloomberg for dollar-yen ligger på 109 i siste kvartal i år.

Akselerasjonen av vaksinasjonskampanjen i Japan blir sett på som potensielt å hjelpe nasjonen Aksjemarkedet, som kan strømme for å hjelpe valutaen.

For mange analytikere og investorer er imidlertid gapet som vil utvides mellom Japans pengepolitikk og dets likemenn, stort rundt valutautsiktene.

“Det er ikke nødvendig å bekymre seg for høyere japanske renter, så markedene ser etter et par å selge yen mot,” sa Daisaku Ueno, sjefvalutastrateg ved Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. å kjøpe, for å forhindre uforutsett risiko eller innkommende direkte investeringer. ”

Med hjelp av Paul Jackson og Ruth Carson