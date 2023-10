«You’re good but…»: John Dexters kontroversielle nye utgivelse – Doubt le Football

Leon ble påkjørt igjen denne helgen. Nederlag mot Clermont tar Lyon til sisteplass i Ligue 1.

Kun ett lag fikk færre poeng Leon I Ligue 1 i starten av sesongen. Vi må nå snakke om fortiden siden Clermonts 1-2-seier i hovedstaden Gallia denne søndagen, takket være hjelperne. Maximiliano Caufriez Og Shamar Nicholson (Ex-Charleroi), begge ankom fra Spartak Moskva i sommer.

Å komme til dette siste stedet er utvilsomt nødvendig for å markere OLs dysfunksjon de siste månedene. Situasjonen ser imidlertid ikke ut til å bevege seg John Dexter. På spørsmål om risikoen for nedrykk, tonet den amerikanske eieren ned dramatikken: «Du virker som en flink jente, jeg vet at du kommer til å stille spørsmål, hun er en spøk, men dette laget står ikke i fare for å tape. Ikke i mesterskapet. …, et lag vil ikke gå ned og spille som vi spilte i kveld. Vi risikerer å gi troverdighet til spørsmålet ditt.»

Utover ydmykhet er Dexters reaksjon overraskende: forretningsmannen vet ikke alvoret i situasjonen, inkludert økonomien til klubben: «Alt går bra økonomisk, så vi vil ikke ha et problem med DNCG. , de vil bli imponert over måten vi jobber på, vi ser frem til det, men først, la oss snakke om spillerne vi har nå. Vi har et av de beste lagene i Championship.» Indikerer svakhet vist av gruppen.